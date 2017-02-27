

В 2021 году Украина заплатит по ВВП-варрантам десятки миллионов долларов, а в 2023 — сотни и за весь период миллиарды. Выкуп Минфином 10% ВВП-варрантов сэкономит бюджетные деньги, но только сейчас



Прошло 5 лет с момента большой реструктуризации государственного долга Украины в 2015 году, когда министром финансов была Наталья Яресько. Тогда, 20% госдолга ($3,2 млрд) были списаны, а взамен были выпущены ВВП-варранты (VRI = Value Recovery Instruments). Суть этого инструмента в том, что тело долга не погашается, но инвесторы — с 2021 по 2040 — будут получать выплату, которая напрямую зависит от роста украинской экономики в предшествующие два года. Первая выплата уже ожидается в 2021 году в размере около $40 млн (1,24 цента на один варрант), благодаря росту экономики Украины в 2019 году на 3,2%.

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В ночь с 14 на 15 августа на сайте ирландской фондовой биржи Euronext Dublin появилось оповещение о том, что Министерство финансов Украины объявляет о завершении выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов.



«Стратегия управления долгом Украины включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания государственного долга Украины и снизить пиковое давление на государственный бюджет. Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с ранее объявленной стратегией управления пассивами Министерство финансов инициировало процедуру управления пассивами по выкупу на открытом рынке связанных с ВВП ценных бумаг, срок действия которых истекает 31 мая 2040 года», — говорится в сообщении.



Однако точной информации о том, по какой цене были выкуплены ВВП-варранты и на какой объем не приводится. Лишь отмечается, что по состоянию на 14 августа 2020 года Минфин успешно выкупил примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ВВП-варрантов. «В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги», — отмечается в сообщении ведомства.