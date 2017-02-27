RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7579758075817582>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Время (короткое) рассудит 8)

Рано еще для обвала пирамиды.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:11

  yuri_m написав:
  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.

Ви мене правильно зрозуміли )))

По рублю все що вище 90, буде фан... там і 115 ціль є...

зі. Я все це кажу в прив"язці до курсу грн... Я думаю, що ми можемо і 35 побачити "аж бігом" )))
change_pm
 
Повідомлень: 3334
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:13

  Captain Obvious написав:Время (короткое) рассудит 8)

Рано еще для обвала пирамиды.

Ну-ну...
МБ 28,03/28,05.
В Киеве еще пока можно купить по 27,99.
Искатель
 
Повідомлень: 4724
З нами з: 22.02.16
Подякував: 725 раз.
Подякували: 3028 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:АРГУМЕНТЫ ?
юмор)
  yuri_m написав:Нет уже фактора лета, нету...
или могут быть другие факторы, сильнее и мощнее. Истерия с обострением на востоке негативно действует на капиталы, вполне вероятен отток как с одной так и с другой стороны. Причём 90% истерии нагнетают рос.сми. Например один великий экономист внезапно начал анализировать экономику соседней страны, как будто свои проблемы кончились
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6664
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:33

  vitaliian написав:или могут быть другие факторы, сильнее и мощнее. Истерия с обострением на востоке негативно действует на капиталы, вполне вероятен отток как с одной так и с другой стороны. Причём 90% истерии нагнетают рос.сми.

И этот фактор тоже есть. Особенно он будет активно использоваться перед новыми переговорами с МВФ. Чтобы уменьшить наши шансы на новый займ. Или чтобы этот транш сразу же ушел на погашение быстро растущего курса. Идеальным для Рашки есть момент, когда Украина будет выплачивать текущий платеж по внешнему долгу. Это сразу увеличит давление на курс, а заодно и уменьшит размеры ЗВР.
yuri_m
 
Повідомлень: 976
З нами з: 25.11.08
Подякував: 82 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:пошла волна.

https://www.youtube.com/watch?v=8R2Q7gUhf10
  starsn написав:Минимум 10% от всего объема выпуска выкупили.

может максимум 10%?

В 2021 году Украина заплатит по ВВП-варрантам десятки миллионов долларов, а в 2023 — сотни и за весь период миллиарды. Выкуп Минфином 10% ВВП-варрантов сэкономит бюджетные деньги, но только сейчас

Прошло 5 лет с момента большой реструктуризации государственного долга Украины в 2015 году, когда министром финансов была Наталья Яресько. Тогда, 20% госдолга ($3,2 млрд) были списаны, а взамен были выпущены ВВП-варранты (VRI = Value Recovery Instruments). Суть этого инструмента в том, что тело долга не погашается, но инвесторы — с 2021 по 2040 — будут получать выплату, которая напрямую зависит от роста украинской экономики в предшествующие два года. Первая выплата уже ожидается в 2021 году в размере около $40 млн (1,24 цента на один варрант), благодаря росту экономики Украины в 2019 году на 3,2%.
Читайте также:

Объясняем простым языком, что такое ВВП-варранты и сколько Украина заплатит за экономический рост — карточки

В ночь с 14 на 15 августа на сайте ирландской фондовой биржи Euronext Dublin появилось оповещение о том, что Министерство финансов Украины объявляет о завершении выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов.

«Стратегия управления долгом Украины включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания государственного долга Украины и снизить пиковое давление на государственный бюджет. Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с ранее объявленной стратегией управления пассивами Министерство финансов инициировало процедуру управления пассивами по выкупу на открытом рынке связанных с ВВП ценных бумаг, срок действия которых истекает 31 мая 2040 года», — говорится в сообщении.

Однако точной информации о том, по какой цене были выкуплены ВВП-варранты и на какой объем не приводится. Лишь отмечается, что по состоянию на 14 августа 2020 года Минфин успешно выкупил примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ВВП-варрантов. «В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги», — отмечается в сообщении ведомства.

https://nv.ua/biz/finance/minfin-vykupi ... 06633.html
yama
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7082 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:47

  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Время (короткое) рассудит 8)

Рано еще для обвала пирамиды.

Ну-ну...
МБ 28,03/28,05.
В Киеве еще пока можно купить по 27,99.


Предлагаю понунукать через недельку-две)
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:49

  Captain Obvious написав:
  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Время (короткое) рассудит 8)

Рано еще для обвала пирамиды.

Ну-ну...
МБ 28,03/28,05.
В Киеве еще пока можно купить по 27,99.


Предлагаю понунукать через недельку-две)

Через 2 недельки ожидается 29.хх
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9806
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В этот раз читать растишек смешно как никогда))
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1506
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:12

  change_pm написав:
  yuri_m написав:
  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.

Ви мене правильно зрозуміли )))

По рублю все що вище 90, буде фан... там і 115 ціль є...

зі. Я все це кажу в прив"язці до курсу грн... Я думаю, що ми можемо і 35 побачити "аж бігом" )))

Если вернуться к идее 2014 - блокировки СВИФТ в РФ, ничего не будет ;) ну кроме полёта рубля над Ласточкиным гнезном вернувшегося Крыма... Банк система Крыма легла, может лечь и банк система златоглавой. Думаю тогда уже не только взрощенные укропами Санкт-Петербуржцы выйдут на протест :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7579758075817582>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый, juristkostya, yama, zРадио, Искатель і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2404, 2405, 2406
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24058 3246491
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 15:04
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
792 197729
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 12:52
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7431 1774464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 кві, 2021 13:27
2001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6794)
13.04.2021 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.