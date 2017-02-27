change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.
Ви мене правильно зрозуміли )))
По рублю все що вище 90, буде фан... там і 115 ціль є...
зі. Я все це кажу в прив"язці до курсу грн... Я думаю, що ми можемо і 35 побачити "аж бігом" )))
vitaliian написав:или могут быть другие факторы, сильнее и мощнее. Истерия с обострением на востоке негативно действует на капиталы, вполне вероятен отток как с одной так и с другой стороны. Причём 90% истерии нагнетают рос.сми.
И этот фактор тоже есть. Особенно он будет активно использоваться перед новыми переговорами с МВФ. Чтобы уменьшить наши шансы на новый займ. Или чтобы этот транш сразу же ушел на погашение быстро растущего курса. Идеальным для Рашки есть момент, когда Украина будет выплачивать текущий платеж по внешнему долгу. Это сразу увеличит давление на курс, а заодно и уменьшит размеры ЗВР.
starsn написав:Минимум 10% от всего объема выпуска выкупили.
может максимум 10%?
В 2021 году Украина заплатит по ВВП-варрантам десятки миллионов долларов, а в 2023 — сотни и за весь период миллиарды. Выкуп Минфином 10% ВВП-варрантов сэкономит бюджетные деньги, но только сейчас
Прошло 5 лет с момента большой реструктуризации государственного долга Украины в 2015 году, когда министром финансов была Наталья Яресько. Тогда, 20% госдолга ($3,2 млрд) были списаны, а взамен были выпущены ВВП-варранты (VRI = Value Recovery Instruments). Суть этого инструмента в том, что тело долга не погашается, но инвесторы — с 2021 по 2040 — будут получать выплату, которая напрямую зависит от роста украинской экономики в предшествующие два года. Первая выплата уже ожидается в 2021 году в размере около $40 млн (1,24 цента на один варрант), благодаря росту экономики Украины в 2019 году на 3,2%. Читайте также:
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В ночь с 14 на 15 августа на сайте ирландской фондовой биржи Euronext Dublin появилось оповещение о том, что Министерство финансов Украины объявляет о завершении выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов.
«Стратегия управления долгом Украины включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания государственного долга Украины и снизить пиковое давление на государственный бюджет. Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с ранее объявленной стратегией управления пассивами Министерство финансов инициировало процедуру управления пассивами по выкупу на открытом рынке связанных с ВВП ценных бумаг, срок действия которых истекает 31 мая 2040 года», — говорится в сообщении.
Однако точной информации о том, по какой цене были выкуплены ВВП-варранты и на какой объем не приводится. Лишь отмечается, что по состоянию на 14 августа 2020 года Минфин успешно выкупил примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ВВП-варрантов. «В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги», — отмечается в сообщении ведомства.
change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
А чё именно 94? Если прорвется выше 81, там сразу и до 100 пролетит аки сокол ясный. Если границу полностью не закроют и НБУ не заблокирует любые платежи в адрес РФ и её ЭПС, то можем и 31-32 увидеть аж бегом. При быстром падении рубля эти субъекты кинутся сбрасывать "деревянный" через гривну. Заодно и выкачивать валюту из наших ЗВР по схеме 2014 года.
Ви мене правильно зрозуміли )))
По рублю все що вище 90, буде фан... там і 115 ціль є...
зі. Я все це кажу в прив"язці до курсу грн... Я думаю, що ми можемо і 35 побачити "аж бігом" )))
Если вернуться к идее 2014 - блокировки СВИФТ в РФ, ничего не будет ну кроме полёта рубля над Ласточкиным гнезном вернувшегося Крыма... Банк система Крыма легла, может лечь и банк система златоглавой. Думаю тогда уже не только взрощенные укропами Санкт-Петербуржцы выйдут на протест