Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...
Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.
Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар.
На межбанке все теперь внимание обращаем на аграриев - когда они покупают запчасти и технику, затариваются семенами и новыми технологиями для выращивания и сбора своей продукции. Ибо именно эти факторы толкнут спрос на валюту вверх на межбанке. А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз.
Что касается колебаний спроса на гсм и его среднем уровне, то он постепенно снижается. Россия поставляет фуфло по качеству нам. Немецкая высокотехнологичная автомобильная техника с современными моторами не переваривает повышенное содержание серы в бензине. Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.
Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...
Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.
Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар.
На межбанке все теперь внимание обращаем на аграриев - когда они покупают запчасти и технику, затариваются семенами и новыми технологиями для выращивания и сбора своей продукции. Ибо именно эти факторы толкнут спрос на валюту вверх на межбанке. А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз.
Что касается колебаний спроса на гсм и его среднем уровне, то он постепенно снижается. Россия поставляет фуфло по качеству нам. Немецкая высокотехнологичная автомобильная техника с современными моторами не переваривает повышенное содержание серы в бензине. Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............13.04.2021..........14.04.2021 дата розрахунку.............12.04.2021...........13.04.2021 Євро................................33,2758................33,3218...+0.14% Долар США.....................27,9335................28,0156...+0.22% Полсе полудня доллар прибавил еще копейку. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, после чего сузили спред до 1.5 копеек и живенько пошли вверх. К 11 прибавили 5.5 копеек, откатились на полкопейки и взяли паузу. Потом снова прибавили полкопейки, постояли и к 12 снова опустились на полкопейки. В мире доллар ночью пытался расти, но рано утром откатился обратно. Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на 4 копейки выше открытия. Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли на 2.5 копейки, растянули спред до 2 копеек и выросли еще на копейку. В мире доллар за это время тоже немного подрос. Официальный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0700. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия. Сведений о присутствии регулятора не поступало, что выглядит вполне естественным. Нынешний небольшой прирост после затяжного боковика трудно назвать резким колебанием. Любые "границы коридоров" проходятся без труда, если это происходит плавно.
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