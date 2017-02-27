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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7579758075817582

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:18

  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))

А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...

Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.

Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар.

На межбанке все теперь внимание обращаем на аграриев - когда они покупают запчасти и технику, затариваются семенами и новыми технологиями для выращивания и сбора своей продукции. Ибо именно эти факторы толкнут спрос на валюту вверх на межбанке. А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз.

Что касается колебаний спроса на гсм и его среднем уровне, то он постепенно снижается. Россия поставляет фуфло по качеству нам. Немецкая высокотехнологичная автомобильная техника с современными моторами не переваривает повышенное содержание серы в бензине. Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии.


ну не знаю. отель в турции в прошлом году стоял $5000, сейчас тот же $6500 на семью.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:49

  Captain Obvious написав:
  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Время (короткое) рассудит 8)

Рано еще для обвала пирамиды.

Ну-ну...
МБ 28,03/28,05.
В Киеве еще пока можно купить по 27,99.


Предлагаю понунукать через недельку-две)

Думаете, перед Пасхой заробитчане своими 100-200 долларами погоду сделают?
Посмотрим.
Для справки: в Киеве уже по 27,99 не купить.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:52

  buratinyo написав:
  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))

А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...

Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.

Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар.

На межбанке все теперь внимание обращаем на аграриев - когда они покупают запчасти и технику, затариваются семенами и новыми технологиями для выращивания и сбора своей продукции. Ибо именно эти факторы толкнут спрос на валюту вверх на межбанке. А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз.

Что касается колебаний спроса на гсм и его среднем уровне, то он постепенно снижается. Россия поставляет фуфло по качеству нам. Немецкая высокотехнологичная автомобильная техника с современными моторами не переваривает повышенное содержание серы в бензине. Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.

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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............13.04.2021..........14.04.2021
дата розрахунку.............12.04.2021...........13.04.2021
Євро................................33,2758................33,3218...+0.14%
Долар США.....................27,9335................28,0156...+0.22%
Полсе полудня доллар прибавил еще копейку.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на копейку, после чего сузили спред до 1.5 копеек и живенько пошли вверх. К 11 прибавили 5.5 копеек, откатились на полкопейки и взяли паузу. Потом снова прибавили полкопейки, постояли и к 12 снова опустились на полкопейки.
В мире доллар ночью пытался расти, но рано утром откатился обратно.
Справочный курс встретили котировками 28.0000 - 28.0150, что на 4 копейки выше открытия.
Перед обедом выросли на 1.5 копейки. После обеда выросли на 2.5 копейки, растянули спред до 2 копеек и выросли еще на копейку.
В мире доллар за это время тоже немного подрос.
Официальный курс встретили котировками 28.0500 - 28.0700. За день выросли на 9 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сведений о присутствии регулятора не поступало, что выглядит вполне естественным. Нынешний небольшой прирост после затяжного боковика трудно назвать резким колебанием. Любые "границы коридоров" проходятся без труда, если это происходит плавно.

Этот день в истории:
2020 - 27.0404 (-16) +97
2019 - 26.7139 (-12) +130

2018 - 26.1249 (+14)
2017 - 26.8642 (-1)
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:01

  Олежан написав:
  buratinyo написав:Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии.


ну не знаю. отель в турции в прошлом году стоял $5000, сейчас тот же $6500 на семью.

Отель может хоть $1 млрд цену поставить. Важно сколько хотят конкуренты.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28.08 - ракета пошла

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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:03

  Captain Obvious написав:В этот раз читать растишек смешно как никогда))

Rira bien qui rira dernier...

Запомнилось из школьной программы.
В Киеве уже 28,05.
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