buratinyo написав:

yuri_m написав: Captain Obvious написав: Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон))) Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))

А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету... А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...

Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар..... А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз..... Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.