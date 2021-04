Додано: Вів 13 кві, 2021 15:54

На самом деле взлет инфляции в США - это показатель взлета деловой активности. Так что безработица будет вести себя обратнопропорционально. Просто QE гораздо быстрее разогрел экономику, чем в ФРС на это рассчитывали, и вызовы перед регулятором теперь будут стоять иные (в первую очередь - бороться с ростом доходности госдолга, удерживая инфляцию).Вот, например, что говорил Пауэлл всего 1,5 месяца назад:The Fed has said it will not raise interest rates until inflation has exceeded 2% and "we believe we can do it, we believe we will do it. It may take more than three years".Резко ужесточать монетарную политику ФРС не станет - слишком зыбким еще является рост, его нельзя "спугнуть" )) Так что ставку, ИМХО, они, действительно, не будут пока трогать. А вот объемы выкупа казначейских долгов сокращать начнут. Минфину придется искать других кредиторов...