Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))
А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...
Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.
Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар. ... . А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз. .... Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.
1) Относительно денег , то в успешных странах, как раз большинство людей на оброт во время карантина пополнили свои заначки ибо количество расходов меньше , тратить деньги негде из дома выходить нельзя, а помощь от государства была и работали многие удаленно . Кто и похудел так это украинцы . и тут вы противоречите сами себе 2) Денег у населения ( украинцев ) стало меньше но отдыхать будут за границей ! Карантин но отдыхать будут за границей , потому что добавиться оплата за ПЦР и другие заморочки.
2) Электроэнергия . Все далеко не так радостно : многие ТЕС на угле из РФ ( ой простите временно оккупированных территорий ) по цене Роттердам ПЛЮС через кучу прослоек которые этот уголь из РФ легализуют, топливо для АЕС тоже из РФ , газ для ТЕС тоже из РФ. И на энергорынке монополия ДТЕК и СЕС Ахметова , они и играют основную роль в формировании цены и доят государство и нас с вами . вот у нас в Украине цены уже выше чем в большинстве стран Европы https://news.finance.ua/ru/news/-/49096 ... e-vozrosla
Если сравнивать с ценами на европейской Энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (48,79 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (35,78 евро/МВт-ч) на 26,7%, в Швеции (31,64 евро/МВт-ч) – на 54,2%, в Дании (43,94 евро/МВт-ч) – на 11%.
Востаннє редагувалось yama в Вів 13 кві, 2021 16:39, всього редагувалось 2 разів.
kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.
Та то курам на сміх чверть банківської системи порівняно зі знеціненням всіх зарплат, пенсій, вкладів, обігових коштів в 3.5 рази. Економіка в результаті постраждала в рази більше від такого "рятування" системного банку. Наслідки такі самі як дефолт в Россії 1998 року.
kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу
Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.
Та то курам на сміх чверть банківської системи порівняно зі знеціненням всіх зарплат, пенсій, вкладів, обігових коштів в 3.5 рази. Економіка в результаті постраждала в рази більше від такого "рятування" системного банку. Наслідки такі самі як дефолт в Россії 1998 року.
Обесценение в 3,5 раза точно стало следствием национализации привата?
Alex2007 написав:так они ж в ФРСе вроде говорили, что они теперь больше ориентируются на показатели занятости ?
На самом деле взлет инфляции в США - это показатель взлета деловой активности. Так что безработица будет вести себя обратнопропорционально. Просто QE гораздо быстрее разогрел экономику, чем в ФРС на это рассчитывали, и вызовы перед регулятором теперь будут стоять иные (в первую очередь - бороться с ростом доходности госдолга, удерживая инфляцию).
Вот, например, что говорил Пауэлл всего 1,5 месяца назад: The Fed has said it will not raise interest rates until inflation has exceeded 2% and "we believe we can do it, we believe we will do it. It may take more than three years".
Резко ужесточать монетарную политику ФРС не станет - слишком зыбким еще является рост, его нельзя "спугнуть" )) Так что ставку, ИМХО, они, действительно, не будут пока трогать. А вот объемы выкупа казначейских долгов сокращать начнут. Минфину придется искать других кредиторов...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 13 кві, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.