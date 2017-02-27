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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7581758275837584>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:20

  buratinyo написав:
  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Сейчас бы накануне аукциона и лета смотреть на микро-загон)))

А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...

Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.

Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар.
...
. А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз.
.... Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.

1) Относительно денег , то в успешных странах, как раз большинство людей на оброт во время карантина пополнили свои заначки ибо количество расходов меньше , тратить деньги негде из дома выходить нельзя, а помощь от государства была и работали многие удаленно . Кто и похудел так это украинцы :( .
и тут вы противоречите сами себе
2) Денег у населения ( украинцев ) стало меньше но отдыхать будут за границей ! Карантин но отдыхать будут за границей , потому что добавиться оплата за ПЦР и другие заморочки.

2) Электроэнергия . Все далеко не так радостно : многие ТЕС на угле из РФ ( ой простите временно оккупированных территорий ) по цене Роттердам ПЛЮС через кучу прослоек которые этот уголь из РФ легализуют, топливо для АЕС тоже из РФ , газ для ТЕС тоже из РФ. И на энергорынке монополия ДТЕК и СЕС Ахметова , они и играют основную роль в формировании цены и доят государство и нас с вами .
вот у нас в Украине цены уже выше чем в большинстве стран Европы
https://news.finance.ua/ru/news/-/49096 ... e-vozrosla
Если сравнивать с ценами на европейской Энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (48,79 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (35,78 евро/МВт-ч) на 26,7%, в Швеции (31,64 евро/МВт-ч) – на 54,2%, в Дании (43,94 евро/МВт-ч) – на 11%.
Востаннє редагувалось yama в Вів 13 кві, 2021 16:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:26

Веселый сегодня аукцион выдался.

Гривни наколядовали аж 216 млн. Всего. И 49 млн долларов.
Думаю, намек Нацбанку сделан хороший.

Жду послезавтра рост учетной ставки минимум на 1%, до 7,50%.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сейчас в Украине есть только фактор выплат долгов и фактор нерезидентов ибо народ и бизнес в карантин аморфны, мне так кажецо :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:35

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 квітня 2021 року до державного бюджету залучено 1.590 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.04.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:41

  zРадио написав:Инфляция в США в марте взлетела существенно выше таргета ФРС в 2% - до 2,6% в годовом исчислении. Месяц к месяцу - вообще "рекорд" с 2012-го года (+0,6%).

Эмиссионная феерия подходит к концу. Со всеми вытекающими для стоимости капитала, фондового рынка, коммодов и т.д.

Зображення


так они ж в ФРСе вроде говорили, что они теперь больше ориентируются на показатели занятости ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:44

  clash написав:сейчас в Украине есть только фактор выплат долгов и фактор нерезидентов ибо народ и бизнес в карантин аморфны, мне так кажецо :lol:

вы забыли макрополитический фактор :(
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением,
э/э ещё вдвое поднимут ух как выгодно станет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:46

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.

Та то курам на сміх чверть банківської системи порівняно зі знеціненням всіх зарплат, пенсій, вкладів, обігових коштів в 3.5 рази. Економіка в результаті постраждала в рази більше від такого "рятування" системного банку. Наслідки такі самі як дефолт в Россії 1998 року.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:54

  Mirax написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  kmm3 написав:І пропаганда так промила мізки, що чимало людей схвалюють цей грабіж народу

Ну да, надо было сделать так чтоб Приват громко рухнул, со всеми зарплатными, пенсионными и прочими счетами.

Та то курам на сміх чверть банківської системи порівняно зі знеціненням всіх зарплат, пенсій, вкладів, обігових коштів в 3.5 рази. Економіка в результаті постраждала в рази більше від такого "рятування" системного банку. Наслідки такі самі як дефолт в Россії 1998 року.

Обесценение в 3,5 раза точно стало следствием национализации привата?
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:54

  Alex2007 написав:так они ж в ФРСе вроде говорили, что они теперь больше ориентируются на показатели занятости ?


На самом деле взлет инфляции в США - это показатель взлета деловой активности. Так что безработица будет вести себя обратнопропорционально. Просто QE гораздо быстрее разогрел экономику, чем в ФРС на это рассчитывали, и вызовы перед регулятором теперь будут стоять иные (в первую очередь - бороться с ростом доходности госдолга, удерживая инфляцию).

Вот, например, что говорил Пауэлл всего 1,5 месяца назад:
The Fed has said it will not raise interest rates until inflation has exceeded 2% and "we believe we can do it, we believe we will do it. It may take more than three years".

Резко ужесточать монетарную политику ФРС не станет - слишком зыбким еще является рост, его нельзя "спугнуть" )) Так что ставку, ИМХО, они, действительно, не будут пока трогать. А вот объемы выкупа казначейских долгов сокращать начнут. Минфину придется искать других кредиторов...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 13 кві, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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