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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7581758275837584

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:55

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением,
э/э ещё вдвое поднимут ух как выгодно станет.

А со временем и дорожный налог накинут со всей неизбежностью.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:06

  juristkostya написав:Обесценение в 3,5 раза точно стало следствием национализации привата?

Ніхто б і не помітив втрати бійця на тлі закриття двох третин решти банків. Пенсія впала з €150 до €45, іспанський сором! Нарятували. Краще б вже нічого не робили.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:15

  lapay написав:
  kmm3 написав:Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б?

В США так і було, під час великої депресії. Після того уроку уряди зрозуміли, що системні банки не заводи, і їх треба рятувати.

Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:38

  Mirax написав:Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.


На разрушительном опыте неспасенного Лемана и были сделаны соответствующие выводы. Даже новое определение появилось "too big to fail". Всем следующим на выход инвестбанкам (Голдман, Меррилл и Морган) была предоставлена либо помощь, либо платежеспособный донор в лице розничных банков

Есть хорошая книга по теме, рекомендую:
https://www.amazon.com/Too-Big-Fail-Was ... 0143118242
zРадио
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