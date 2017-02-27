Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:55
vitaliian написав: buratinyo написав:
Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением,
э/э ещё вдвое поднимут ух как выгодно станет.
А со временем и дорожный налог накинут со всей неизбежностью.
juristkostya
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:06
juristkostya написав:
Обесценение в 3,5 раза точно стало следствием национализации привата?
Ніхто б і не помітив втрати бійця на тлі закриття двох третин решти банків. Пенсія впала з €150 до €45, іспанський сором! Нарятували. Краще б вже нічого не робили.
Mirax
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:15
lapay написав: kmm3 написав:
Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б?
В США так і було, під час великої депресії. Після того уроку уряди зрозуміли, що системні банки не заводи, і їх треба рятувати.
Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.
Mirax
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:38
Mirax написав:
Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.
На разрушительном опыте неспасенного Лемана и были сделаны соответствующие выводы. Даже новое определение появилось "too big to fail". Всем следующим на выход инвестбанкам (Голдман, Меррилл и Морган) была предоставлена либо помощь, либо платежеспособный донор в лице розничных банков
Есть хорошая книга по теме, рекомендую:
https://www.amazon.com/Too-Big-Fail-Was ... 0143118242
zРадио
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Вів 13 кві, 2021 15:40 ЛОБ