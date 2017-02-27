А со временем и дорожный налог накинут со всей неизбежностью.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:55
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:06
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:15
Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:38
На разрушительном опыте неспасенного Лемана и были сделаны соответствующие выводы. Даже новое определение появилось "too big to fail". Всем следующим на выход инвестбанкам (Голдман, Меррилл и Морган) была предоставлена либо помощь, либо платежеспособный донор в лице розничных банков.
Есть хорошая книга по теме, рекомендую:
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:49
Это точно был ответ на мой вопрос?
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:50
после Лемана есть. Надо уметь делать выводы.
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:10
Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона
По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 1.59 млрд грн, из них, в гривне
Завтра выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Погашать придется из собственных средств. В контексте межбанка все стало на свои места уже сегодня, удивлюсь, если завтра рост не продолжится.
Чтобы добавить в картину немного позитива, сошлюсь на анализ orestа: если воплотится хотя бы на треть, то уже неплохо! Оптимизм сейчас в дефиците, на табло искать его пока не приходится.... хотя есть одна мелочь: госдолг завтра ократится, а вместе с ним и цена его обслуживания.
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Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:29
Межбанк: вторник прошел неудачно для гривны
Вторник на валютном рынке прошел неудачно для гривны. Хотя ажиотажа по покупке валюты не наблюдалось, но котировки росли и за день доллар подорожал на 11 копеек — с 27,96/27,98 гривен до 28,07/28,09.
Два взаимосвязанных фактора сработали одновременно против нацвалюты. Выкупы Ситибанком валюты ближе к 12 часам и позднее, а также выход на торги нескольких других крупных игроков на опасениях, что подобные действия иностранца приведут к росту котировок. Так и произошло. Хотя Ситибанк и «не выгребал» с рынка всю валюту, а покупал порционно только самые дешевые предложения — это все равно в целом психологически испугало остальных игроков-покупателей и они тоже вышли на рынок.
Продавцы и спекулянты быстро поняли, что на подобных «страхах» покупателей можно неплохо заработать и активно этим занимались, начиная с 12 часов. Тем более, что для предстоящих скоро налоговых платежей экспортерам нужна гривна и «лишние» денежные ресурсы от более дорогой продажи валютной выручки им не помешают. Нацбанк в процесс не вмешивался и на торги сегодня не выходил.
Заработали продавцы и на росте курса евро, который за день вырос сразу почти на 26 копеек — с 33,24/33,25 до 33,50/33,52 гривен. Евровалюта в основном выросла за счет роста евро относительно доллара на мировых площадках до уровня 1,1926 доллара за евро на момент закрытия украинского рынка.
Ход торгов:
В первый час сессии спрос превышал предложение и с утренних 27,96/27,98 доллар к 11:00 вырос до 28,005/28,02 гривен и продержался в этих пределах до 12 часов. Выходы с покупкой валюты Ситибанка поддерживали определенную нехватку доллара на рынке и стимулировали дальнейший рост курса за счет других покупателей.
К обеду курс вырос до 28,015/28,03 гривен за доллар, а затем постепенно котировки подросли до 28,04/28,06 гривен к 15 часам и до 28,07/28,09 к концу дня.
Главные события 13 апреля на валютном рынке:
Доллар на межбанке вырос с 27,96/27,98 до 28,07/28,09 гривен, а евро — с 33,24/33,25 до 33,50/33,52 гривен.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0059 гривен, а официальный курс на 14 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0156 гривен за доллар.
news.finance.ua
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