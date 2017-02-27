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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7582758375847585>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 107
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
50
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:55

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением,
э/э ещё вдвое поднимут ух как выгодно станет.

А со временем и дорожный налог накинут со всей неизбежностью.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:06

  juristkostya написав:Обесценение в 3,5 раза точно стало следствием национализации привата?

Ніхто б і не помітив втрати бійця на тлі закриття двох третин решти банків. Пенсія впала з €150 до €45, іспанський сором! Нарятували. Краще б вже нічого не робили.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:15

  lapay написав:
  kmm3 написав:Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б?

В США так і було, під час великої депресії. Після того уроку уряди зрозуміли, що системні банки не заводи, і їх треба рятувати.

Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:38

  Mirax написав:Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.


На разрушительном опыте неспасенного Лемана и были сделаны соответствующие выводы. Даже новое определение появилось "too big to fail". Всем следующим на выход инвестбанкам (Голдман, Меррилл и Морган) была предоставлена либо помощь, либо платежеспособный донор в лице розничных банков.

Есть хорошая книга по теме, рекомендую:
https://www.amazon.com/Too-Big-Fail-Was ... 0143118242
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:49

  Mirax написав:
  juristkostya написав:Обесценение в 3,5 раза точно стало следствием национализации привата?

Ніхто б і не помітив втрати бійця на тлі закриття двох третин решти банків. Пенсія впала з €150 до €45, іспанський сором! Нарятували. Краще б вже нічого не робили.

Это точно был ответ на мой вопрос?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:50

  Mirax написав:
  lapay написав:
  kmm3 написав:Та і чому мав би бути виняток для вкладників якогось одного банку? Економіка зупинилася б?

В США так і було, під час великої депресії. Після того уроку уряди зрозуміли, що системні банки не заводи, і їх треба рятувати.

Ога, і в 2008 році Лєман Бразерс благополучно RIP. Хто там рятує системні банки? Нема такого поняття в капіталістичній економіці. То Ви пережитками совкового соціалізму ще мислите.
после Лемана есть. Надо уметь делать выводы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прогноз по гривні
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Delta7
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:10

Тем временем: итоги ОВГЗ-аукциона

По результатам сегодняшнего аукциона привлекли 1.59 млрд грн, из них, в гривне

  • 6 мес (168 дн) - 139 млн (лимит - 0.5 млрд по номиналу) по ставке 8.50 (-0.18)%
  • 1 год (329 дн) - 72 млн по ставке 10.75 (0)%
  • 1.5 года (588 дн) - 6 млн по ставке 11.10 (0)%
и в долларах
  • 2 года (659 дн) - 49.2 млн по ставке 3.90 (+0.20)%
Гривневые заявки удовлетворены полностью, то есть, резерва для роста заимствований, по крайней мере, без роста ставок, нет. Да и самих заявок практически не было: суммарно - 13 (еще недавно их были многие десятки). Говоря практически, в гривне ссужать перестали.

Завтра выплаты более 13 млрд грн (11.7 млрд погашение + 1.6 млрд обслуживание). Погашать придется из собственных средств. В контексте межбанка все стало на свои места уже сегодня, удивлюсь, если завтра рост не продолжится.

Чтобы добавить в картину немного позитива, сошлюсь на анализ orestа: если воплотится хотя бы на треть, то уже неплохо! Оптимизм сейчас в дефиците, на табло искать его пока не приходится.... хотя есть одна мелочь: госдолг завтра ократится, а вместе с ним и цена его обслуживания.


----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:28

Так когда уже 27? В мае или в июне?
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:29

Межбанк: вторник прошел неудачно для гривны

Вторник на валютном рынке прошел неудачно для гривны. Хотя ажиотажа по покупке валюты не наблюдалось, но котировки росли и за день доллар подорожал на 11 копеек — с 27,96/27,98 гривен до 28,07/28,09.

Два взаимосвязанных фактора сработали одновременно против нацвалюты. Выкупы Ситибанком валюты ближе к 12 часам и позднее, а также выход на торги нескольких других крупных игроков на опасениях, что подобные действия иностранца приведут к росту котировок. Так и произошло. Хотя Ситибанк и «не выгребал» с рынка всю валюту, а покупал порционно только самые дешевые предложения — это все равно в целом психологически испугало остальных игроков-покупателей и они тоже вышли на рынок.

Продавцы и спекулянты быстро поняли, что на подобных «страхах» покупателей можно неплохо заработать и активно этим занимались, начиная с 12 часов. Тем более, что для предстоящих скоро налоговых платежей экспортерам нужна гривна и «лишние» денежные ресурсы от более дорогой продажи валютной выручки им не помешают. Нацбанк в процесс не вмешивался и на торги сегодня не выходил.

Заработали продавцы и на росте курса евро, который за день вырос сразу почти на 26 копеек — с 33,24/33,25 до 33,50/33,52 гривен. Евровалюта в основном выросла за счет роста евро относительно доллара на мировых площадках до уровня 1,1926 доллара за евро на момент закрытия украинского рынка.

Ход торгов:

В первый час сессии спрос превышал предложение и с утренних 27,96/27,98 доллар к 11:00 вырос до 28,005/28,02 гривен и продержался в этих пределах до 12 часов. Выходы с покупкой валюты Ситибанка поддерживали определенную нехватку доллара на рынке и стимулировали дальнейший рост курса за счет других покупателей.

К обеду курс вырос до 28,015/28,03 гривен за доллар, а затем постепенно котировки подросли до 28,04/28,06 гривен к 15 часам и до 28,07/28,09 к концу дня.

Главные события 13 апреля на валютном рынке:

Доллар на межбанке вырос с 27,96/27,98 до 28,07/28,09 гривен, а евро — с 33,24/33,25 до 33,50/33,52 гривен.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0059 гривен, а официальный курс на 14 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0156 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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