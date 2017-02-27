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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7583758475857586>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 108
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
51
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:29

  zРадио написав:На разрушительном опыте неспасенного Лемана и были сделаны соответствующие выводы. Даже новое определение появилось "too big to fail". Всем следующим на выход инвестбанкам (Голдман, Меррилл и Морган) была предоставлена либо помощь, либо платежеспособный донор в лице розничных банков.

Есть хорошая книга по теме, рекомендую:
https://www.amazon.com/Too-Big-Fail-Was ... 0143118242

Ілюзія "Too big to fail" якраз побутувала до падіння Лєманів, ніхто до останнього не вірив що це можливо. А по факту повністю себе дискредитувала. Якщо б така криза повторилася, впевнений, все було б так само, ніхто б не рятував чийсь бізнес. Це капіталізм, кожен сам за себе.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:33

  fin написав:Так когда уже 27? В мае или в июне?

Кухар даже к концу года не обещает, к слову его прогноз на Минфине https://minfin.com.ua/currency/articles ... ya-grivny/
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Це капіталізм, кожен сам за себе.
Именно потому в Великобритании государство раздает кучу бабла как бизнесу, так и наемным работникам. Да и в США тоже - на ветке инвестиций эта тема регулярно всплывает.

В мире уже мало где есть капиализм в чистом виде, везде какой-то гибрид или авторитаризма с социализмом или капитализма с социализмом.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:37

  juristkostya написав:после Лемана есть. Надо уметь делать выводы.

Декларація про наміри є, те саме що Будапештський меморандум. А як суть до діла, то вигрібайте якось самі.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:42

  Striker написав:Нацбанк на рынок не выходил.

Видимо побоялся обвинений в излишней зарегулированности рынка. А может просто видит, что он там не нужен, всплеск ситуативный и кратковременный.
И минутка юмора - последний шанс дают своим (крупному жирному коту) слиться по хорошей цене, дальше только вниз :)
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 13 кві, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Именно потому в Великобритании государство раздает кучу бабла как бизнесу, так и наемным работникам. Да и в США тоже - на ветке инвестиций эта тема регулярно всплывает.

В мире уже мало где есть капиализм в чистом виде, везде какой-то гибрид или авторитаризма с социализмом или капитализма с социализмом.

Власне, там підтримують споживчий попит, бо від нього занятість є, бюджет наповнюється і вся економіка крутиться. А не як у нас нищать його 3.5 кратним девалом і локдаунами.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:16

  Игорь написав:
  Striker написав:Нацбанк на рынок не выходил.

Видимо побоялся обвинений в излишней зарегулированности рынка. А может просто видит, что он там не нужен, всплеск ситуативный и кратковременный.
И минутка юмора - последний шанс дают своим (крупному жирному коту) слиться по хорошей цене, дальше только вниз :)

А вариант "экономит резервы" не... не подходит? :)
Зачем ему сейчас выходить? Нерезы бегут? Пусть уходят по дорогой цене.
Кстати, "госы" сегодня продавали очень много.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:31

  Искатель написав:Нерезы бегут? Пусть уходят по дорогой цене


Если прям сильно побегут, то доллар по 28,1 - не дорогой, а дешевый
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:32

  Mirax написав:
  juristkostya написав:после Лемана есть. Надо уметь делать выводы.

Декларація про наміри є, те саме що Будапештський меморандум. А як суть до діла, то вигрібайте якось самі.
в мире капитала государство сейчас вливает миллиарды бесплатных кредитов лишь бы бизнес держался.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Зачем ему сейчас выходить? Нерезы бегут? Пусть уходят по дорогой цене.
Кстати, "госы" сегодня продавали очень много.
провожать по 29 норм новых звать по 26,5
vitaliian
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