zРадио написав:На разрушительном опыте неспасенного Лемана и были сделаны соответствующие выводы. Даже новое определение появилось "too big to fail". Всем следующим на выход инвестбанкам (Голдман, Меррилл и Морган) была предоставлена либо помощь, либо платежеспособный донор в лице розничных банков.
Ілюзія "Too big to fail" якраз побутувала до падіння Лєманів, ніхто до останнього не вірив що це можливо. А по факту повністю себе дискредитувала. Якщо б така криза повторилася, впевнений, все було б так само, ніхто б не рятував чийсь бізнес. Це капіталізм, кожен сам за себе.
Видимо побоялся обвинений в излишней зарегулированности рынка. А может просто видит, что он там не нужен, всплеск ситуативный и кратковременный. И минутка юмора - последний шанс дают своим (крупному жирному коту) слиться по хорошей цене, дальше только вниз
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 13 кві, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Видимо побоялся обвинений в излишней зарегулированности рынка. А может просто видит, что он там не нужен, всплеск ситуативный и кратковременный. И минутка юмора - последний шанс дают своим (крупному жирному коту) слиться по хорошей цене, дальше только вниз
А вариант "экономит резервы" не... не подходит? Зачем ему сейчас выходить? Нерезы бегут? Пусть уходят по дорогой цене. Кстати, "госы" сегодня продавали очень много.