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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7583758475857586

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 108
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
51
28.00-28.50
18%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:33

  Mirax написав:Ніхто б і не помітив втрати бійця на тлі закриття двох третин решти банків. Пенсія впала з €150 до €45, іспанський сором! Нарятували. Краще б вже нічого не робили.

Две трети банков ?
Может и список приведёшь ?

На форум опять напали боты. То ли коломойские, то ли рашкованские
Но прокаченные. По-украински трындят
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:34

Я так считаю:
- если "ракетчики" правы и больше ниже 28 на продажу мы уже не увидим, то прекрасно, так бОльшая часть в вечнозеленом, а, значит, будет больше в гривне
- если "шахтеры" правы и мы еще увидим хотя бы 27,60, то тоже прекрасно, так как доля малая под проценты малые - в гривне, и можно будет откупить доллар дешевле.
Сплошной позитив, я считаю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:37

Ни на что не намекаю:

Зображення

https://t.me/banksta/14698

Пока о какой-то встрече вроде речь не идёт, но тут важнее цифры
Вкладчик1234
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  #<1 ... 7583758475857586
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