Две трети банков ?
Может и список приведёшь ?
На форум опять напали боты. То ли коломойские, то ли рашкованские
Но прокаченные. По-украински трындят
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:33
Две трети банков ?
Может и список приведёшь ?
На форум опять напали боты. То ли коломойские, то ли рашкованские
Но прокаченные. По-украински трындят
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:34
Я так считаю:
- если "ракетчики" правы и больше ниже 28 на продажу мы уже не увидим, то прекрасно, так бОльшая часть в вечнозеленом, а, значит, будет больше в гривне
- если "шахтеры" правы и мы еще увидим хотя бы 27,60, то тоже прекрасно, так как доля малая под проценты малые - в гривне, и можно будет откупить доллар дешевле.
Сплошной позитив, я считаю.
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:37
Ни на что не намекаю:
Пока о какой-то встрече вроде речь не идёт, но тут важнее цифры
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