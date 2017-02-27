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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7584758575867587>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 109
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
48%
52
28.00-28.50
17%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:33

  Mirax написав:Ніхто б і не помітив втрати бійця на тлі закриття двох третин решти банків. Пенсія впала з €150 до €45, іспанський сором! Нарятували. Краще б вже нічого не робили.

Две трети банков ?
Может и список приведёшь ?

На форум опять напали боты. То ли коломойские, то ли рашкованские
Но прокаченные. По-украински трындят
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:34

Я так считаю:
- если "ракетчики" правы и больше ниже 28 на продажу мы уже не увидим, то прекрасно, так бОльшая часть в вечнозеленом, а, значит, будет больше в гривне
- если "шахтеры" правы и мы еще увидим хотя бы 27,60, то тоже прекрасно, так как доля малая под проценты малые - в гривне, и можно будет откупить доллар дешевле.
Сплошной позитив, я считаю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:37

Ни на что не намекаю:

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https://t.me/banksta/14698

Пока о какой-то встрече вроде речь не идёт, но тут важнее цифры
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:55

  Вкладчик1234 написав:Ни на что не намекаю:

Зображення

https://t.me/banksta/14698

Пока о какой-то встрече вроде речь не идёт, но тут важнее цифры


И какое это имеет отношение к курсу гривня-доллар?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:57

  kluychkooleg написав:И какое это имеет отношение к курсу гривня-доллар?

Думаю, что завтра увидим
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:10

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:И какое это имеет отношение к курсу гривня-доллар?

Думаю, что завтра увидим


Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:18

  kluychkooleg написав:Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?

Думаю завтра гривна немного укрепится
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:30

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Ни на что не намекаю:

Зображення

https://t.me/banksta/14698

Пока о какой-то встрече вроде речь не идёт, но тут важнее цифры


И какое это имеет отношение к курсу гривня-доллар?


Добрый вечер .

Случай ......(анекдот )
На лавочке Приморского бульвара в Одессе сидит пожилой человек и следит за внучкой носящейся по всему бульвару ....
Вдруг внучка подбегает к деду и говорит ,....
Деда , а ты знаешь , что сегодня в зоопарке у слонихи родился слоненок ?

Дед немного подумал и спросил , .....
....ну и как это повлияло на Одесских евреев ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg писал(а):
Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?

Вероятно, так это оценит рынок.
Сити, возможно, не будет завтра пылесосить, 13 ярдов погашения не устремятся на МБ в панике. А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу. Для грн. эта временная "разрядка", скорее, на пользу.

п.с. интересная вечерняя новость (только для меня?) - тоже игра на снижение спроса
При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/13/672961/
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И самое знаменательное - немедленно попрячутся все рiкетчики
Captain Obvious
 
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