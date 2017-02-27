Две трети банков ?
Может и список приведёшь ?
На форум опять напали боты. То ли коломойские, то ли рашкованские
Но прокаченные. По-украински трындят
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:33
Две трети банков ?
Может и список приведёшь ?
На форум опять напали боты. То ли коломойские, то ли рашкованские
Но прокаченные. По-украински трындят
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:34
Я так считаю:
- если "ракетчики" правы и больше ниже 28 на продажу мы уже не увидим, то прекрасно, так бОльшая часть в вечнозеленом, а, значит, будет больше в гривне
- если "шахтеры" правы и мы еще увидим хотя бы 27,60, то тоже прекрасно, так как доля малая под проценты малые - в гривне, и можно будет откупить доллар дешевле.
Сплошной позитив, я считаю.
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:37
Ни на что не намекаю:
Пока о какой-то встрече вроде речь не идёт, но тут важнее цифры
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:55
И какое это имеет отношение к курсу гривня-доллар?
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:57
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:10
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:18
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:30
Добрый вечер .
Случай ......(анекдот )
На лавочке Приморского бульвара в Одессе сидит пожилой человек и следит за внучкой носящейся по всему бульвару ....
Вдруг внучка подбегает к деду и говорит ,....
Деда , а ты знаешь , что сегодня в зоопарке у слонихи родился слоненок ?
Дед немного подумал и спросил , .....
....ну и как это повлияло на Одесских евреев ?
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
kluychkooleg писал(а):
Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?
Вероятно, так это оценит рынок.
Сити, возможно, не будет завтра пылесосить, 13 ярдов погашения не устремятся на МБ в панике. А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу. Для грн. эта временная "разрядка", скорее, на пользу.
п.с. интересная вечерняя новость (только для меня?) - тоже игра на снижение спроса
При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.
Додано: Вів 13 кві, 2021 20:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И самое знаменательное - немедленно попрячутся все рiкетчики
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