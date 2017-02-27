Случай ......(анекдот ) На лавочке Приморского бульвара в Одессе сидит пожилой человек и следит за внучкой носящейся по всему бульвару .... Вдруг внучка подбегает к деду и говорит ,.... Деда , а ты знаешь , что сегодня в зоопарке у слонихи родился слоненок ?
Дед немного подумал и спросил , ..... ....ну и как это повлияло на Одесских евреев ?
Кстати, факт этого звонка как-то не очень-то освещают в украинских СМИ. 1. Оно-то и понятно, вспоминая как старались туземцы, чтобы Байден им соизволил позвонить. А тут вдруг путену такой звонок, даже второй, достался без усилий. Обидненько. 2. Не хотят даже косвенно вызывать мысли типа "опять 2 больших дядьки созвонились, чтобы решать что делать с Украиной. А мнения Украины даже не спрашивали"
3. Как думаете, эти переговоры имеют такое же влияние на жизни одесских евреев, как и рождение слона в зоопарке?
matroSkin написав:п.с. интересная вечерняя новость (только для меня?) - тоже игра на снижение спроса При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/13/672961/
Законом предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены.
откуда в 21 году остатки по валютным потребительским кредитам если кредитование в валюте давным-давно отменено? А если это так то логично "терпилам" пересчитать валютные долги в гривну по задранному курсу.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 13 кві, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:3. Как думаете, эти переговоры имеют такое же влияние на жизни одесских евреев, как и рождение слона в зоопарке?
Думаю, что даже рождение слона обратно не имеет никакого значения ни для первого, ни для второго, ни тем более для третьего. Но мнение специалиста в вопросах психологии рыночных отношений не помешало бы.
Alex2007 да, но банки же не проведут реструктуризацию по старым кредитам в одну дату, это ж процесс... поэтому игры с подгоном курса НБУ к дню Р (реструктуризации), как обвиняли НБУ в 14-15 гг. по датам ВА, по идее, не проходят