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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7585758675877588>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 109
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
48%
52
28.00-28.50
17%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:05

  matroSkin написав:п.с. интересная вечерняя новость (только для меня?) - тоже игра на снижение спроса
При этом все денежные обязательства по таким кредитам должны быть конвертированы в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/13/672961/



Законом предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов, по которым денежные обязательства полностью не погашены.

откуда в 21 году остатки по валютным потребительским кредитам если кредитование в валюте давным-давно отменено? А если это так то логично "терпилам" пересчитать валютные долги в гривну по задранному курсу.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 13 кві, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?
я думаю они не договорятся, пу захочет признание Крыма, легализацию сепаратистов, прекращение военной помощи Украине и остальное в том же духе (если вообще о нас там вспомнят).
  Вкладчик1234 написав:Как думаете, эти переговоры имеют такое же влияние на жизни одесских евреев, как и рождение слона в зоопарке?
думаю да, сколько звонков было с 2014г и шо?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 кві, 2021 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:17

Alex2007 да, но банки же не проведут реструктуризацию по старым кредитам в одну дату, это ж процесс... поэтому игры с подгоном курса НБУ к дню Р (реструктуризации), как обвиняли НБУ в 14-15 гг. по датам ВА, по идее, не проходят
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:26

  Вкладчик1234 написав:
  холява написав:Добрый вечер .

Случай ......(анекдот )
На лавочке Приморского бульвара в Одессе сидит пожилой человек и следит за внучкой носящейся по всему бульвару ....
Вдруг внучка подбегает к деду и говорит ,....
Деда , а ты знаешь , что сегодня в зоопарке у слонихи родился слоненок ?

Дед немного подумал и спросил , .....
....ну и как это повлияло на Одесских евреев ?


Кстати, факт этого звонка как-то не очень-то освещают в украинских СМИ.
1. Оно-то и понятно, вспоминая как старались туземцы, чтобы Байден им соизволил позвонить. А тут вдруг путену такой звонок, даже второй, достался без усилий. Обидненько.
2. Не хотят даже косвенно вызывать мысли типа "опять 2 больших дядьки созвонились, чтобы решать что делать с Украиной. А мнения Украины даже не спрашивали"

3. Как думаете, эти переговоры имеют такое же влияние на жизни одесских евреев, как и рождение слона в зоопарке?


Путин не отступит .
........не тот это человек .
Он не прощает любую слабину .

Я думаю , где могу пригодится .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:31

ruvex

Добрый вечер .
Востаннє редагувалось холява в Вів 13 кві, 2021 21:33, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:34

ruvex
Извините , Психанул , футбол ПСЖ -Бавария ...... не досмотрел до конца сообщение
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я думаю , где могу пригодится .
пишите мемуары. Я на полном серьёзе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:38

ruvex

)))) Спасибо , что Вы не нервный ......
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:41

  vitaliian написав:
  холява написав:Я думаю , где могу пригодится .
пишите мемуары. Я на полном серьёзе.


Ветик , я до сих пор востребован .
Писать не мой конек .....
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:41

  холява написав:
Я думаю , где могу пригодится .

Вы же, кажется, специалист в сфере определенного сегмента автозапчастей? :)
Вкладчик1234
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