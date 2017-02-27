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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:48
Вкладчик1234 написав: холява написав:
Я думаю , где могу пригодится .
Вы же, кажется, специалист в сфере определенного сегмента автозапчастей?
Я этого не стесняюсь , РАБОТАТЬ НЕ ЗАЗОРНО .
Где пригожусь там и буду .......
...и мне не важно , убирать из под кого то или запчасти подносить ....
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:26
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: холява написав:
Я думаю , где могу пригодится .
Вы же, кажется, специалист в сфере определенного сегмента автозапчастей?
я думал он доктор.
флудераст он
Востаннє редагувалось sailed
в Вів 13 кві, 2021 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:28
Нужно наверное для комментариев особой важности необходимый уровень секретности придать.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:28
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