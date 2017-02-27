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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7585758675877588

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 109
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
48%
52
28.00-28.50
17%
19
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:45

  Вкладчик1234 написав:
  холява написав:
Я думаю , где могу пригодится .

Вы же, кажется, специалист в сфере определенного сегмента автозапчастей? :)

я думал он доктор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:48

  Вкладчик1234 написав:
  холява написав:
Я думаю , где могу пригодится .

Вы же, кажется, специалист в сфере определенного сегмента автозапчастей? :)

Я этого не стесняюсь , РАБОТАТЬ НЕ ЗАЗОРНО .

Где пригожусь там и буду .......
...и мне не важно , убирать из под кого то или запчасти подносить ....
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:26

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  холява написав:
Я думаю , где могу пригодится .

Вы же, кажется, специалист в сфере определенного сегмента автозапчастей? :)

я думал он доктор.

флудераст он
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Востаннє редагувалось sailed в Вів 13 кві, 2021 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нужно наверное для комментариев особой важности необходимый уровень секретности придать.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:28

новая ванга (о том когда начнется война)

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:39

Ну, если уже сам Байден хочет перетереть с Темнейшим на нейтральной территории , то летом шось будэ. :)
andrein
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