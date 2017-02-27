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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 06:31
matroSkin написав:
Вероятно, так это оценит рынок.
Сити, возможно, не будет завтра пылесосить, 13 ярдов погашения не устремятся на МБ в панике. А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу. Для грн. эта временная "разрядка", скорее, на пользу.
Открою небольшой секрет (эксклюзивно для ветки Дяди Саши, да покоится он с миром!): нерезиденты еще в понедельник начали покупать валюту под это погашение. Механизм не спрашивайте, объяснять долго и незачем. Т.е. 13 ярдов погашения уже устремились на рынок.Просто 13 ярдов - это не только нерезиденты...
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Додано: Сер 14 кві, 2021 06:41
matroSkin написав:
А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу
разве что если привлечение до 17% поднимут. Сейчас перед нбу дилемма дешевая гривна и девал или дорогая гривна и на год-два курсовая стабильность.
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