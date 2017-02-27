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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 06:31
matroSkin написав:
Вероятно, так это оценит рынок.
Сити, возможно, не будет завтра пылесосить, 13 ярдов погашения не устремятся на МБ в панике. А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу. Для грн. эта временная "разрядка", скорее, на пользу.
Открою небольшой секрет (эксклюзивно для ветки Дяди Саши, да покоится он с миром!): нерезиденты еще в понедельник начали покупать валюту под это погашение. Механизм не спрашивайте, объяснять долго и незачем. Т.е. 13 ярдов погашения уже устремились на рынок.Просто 13 ярдов - это не только нерезиденты...
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Додано: Сер 14 кві, 2021 06:41
matroSkin написав:
А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу
разве что если привлечение до 17% поднимут. Сейчас перед нбу дилемма дешевая гривна и девал или дорогая гривна и на год-два курсовая стабильность.
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vitaliian
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:14
vitaliian написав: matroSkin написав:
А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу
... или дорогая гривна и на год-два курсовая стабильность.
Дорогая гривна и инфляция 8-9% ?
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alex10
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:31
Вкладчик1234 написав: kluychkooleg написав:
Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?
Думаю завтра гривна немного укрепится
Таки посыпались вниз с утра. И я опять за ТАС-ом не успел. Думал, что ни будут курс менять в 10 часов. Ан нет, уже поменяли прием с 27,99 на 27.95. Что же они такие оперативные, гады?
Упс, уже не сыпемся. Чуть отыграли. В общем устраивайтесь с попкорном поудобнее, сегодня опять будет весело.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 14 кві, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:43
alex10 написав:
Дорогая гривна и инфляция 8-9% ?
инфляция не единственный риск.
kluychkooleg написав:
Ан нет, уже поменяли прием с 27,99 на 27.95. Что же они такие оперативные, гады?
альфа пока берёт па 99
евра 1,1969 вот вот (уже скоро) вернёт завоеванные 1,2 и выше позиции
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vitaliian
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:48
vitaliian написав: alex10 написав:
Дорогая гривна и инфляция 8-9% ?
инфляция не единственный риск.
kluychkooleg написав:
Ан нет, уже поменяли прием с 27,99 на 27.95. Что же они такие оперативные, гады?
альфа пока берёт па 99
Ну я не бегаю с деньгами по городу, все только по телефону. А с Альфой мы еще вчера вопрос решили.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:49
vitaliian написав:
евра 1,1969 вот вот (уже скоро) вернёт завоеванные 1,2 и выше позиции
Да, я думал и гривня, и Евро будут вниз ползти и дальше. Надо было Евро по 32,60 брать пока было. А так да, Евро на грани прорыва нисходящего канала на дневках.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:24
vitaliian написав:
альфа пока берёт па 99
Альфа даже на 1 коп подняла ставки - 28,00.
А вчера с перепугу с 27,98 на 27,93 спрыгнули.
Все-таки в ТАС более логичные валютные менеджеры.
ПОВы на 5 коп вниз - и покупку, и продажу.
27,95 - 28,05 после 28,00 - 28,10.
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