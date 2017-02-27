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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7584758575867587

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 111
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
48%
53
28.00-28.50
18%
20
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 06:31

  matroSkin написав:Вероятно, так это оценит рынок.
Сити, возможно, не будет завтра пылесосить, 13 ярдов погашения не устремятся на МБ в панике. А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу. Для грн. эта временная "разрядка", скорее, на пользу.

Открою небольшой секрет (эксклюзивно для ветки Дяди Саши, да покоится он с миром!): нерезиденты еще в понедельник начали покупать валюту под это погашение. Механизм не спрашивайте, объяснять долго и незачем. Т.е. 13 ярдов погашения уже устремились на рынок.Просто 13 ярдов - это не только нерезиденты...
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 06:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу
разве что если привлечение до 17% поднимут. Сейчас перед нбу дилемма дешевая гривна и девал или дорогая гривна и на год-два курсовая стабильность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:14

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу
... или дорогая гривна и на год-два курсовая стабильность.

Дорогая гривна и инфляция 8-9% ?
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:31

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?

Думаю завтра гривна немного укрепится


Таки посыпались вниз с утра. И я опять за ТАС-ом не успел. Думал, что ни будут курс менять в 10 часов. Ан нет, уже поменяли прием с 27,99 на 27.95. Что же они такие оперативные, гады?
Упс, уже не сыпемся. Чуть отыграли. В общем устраивайтесь с попкорном поудобнее, сегодня опять будет весело.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 14 кві, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Дорогая гривна и инфляция 8-9% ?
инфляция не единственный риск.
  kluychkooleg написав:Ан нет, уже поменяли прием с 27,99 на 27.95. Что же они такие оперативные, гады?
альфа пока берёт па 99

евра 1,1969 вот вот (уже скоро) вернёт завоеванные 1,2 и выше позиции
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:48

  vitaliian написав:
  alex10 написав:Дорогая гривна и инфляция 8-9% ?
инфляция не единственный риск.
  kluychkooleg написав:Ан нет, уже поменяли прием с 27,99 на 27.95. Что же они такие оперативные, гады?
альфа пока берёт па 99


Ну я не бегаю с деньгами по городу, все только по телефону. А с Альфой мы еще вчера вопрос решили.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:49

  vitaliian написав:
евра 1,1969 вот вот (уже скоро) вернёт завоеванные 1,2 и выше позиции


Да, я думал и гривня, и Евро будут вниз ползти и дальше. Надо было Евро по 32,60 брать пока было. А так да, Евро на грани прорыва нисходящего канала на дневках.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:24

  vitaliian написав:альфа пока берёт па 99


Альфа даже на 1 коп подняла ставки - 28,00.
А вчера с перепугу с 27,98 на 27,93 спрыгнули.
Все-таки в ТАС более логичные валютные менеджеры.
ПОВы на 5 коп вниз - и покупку, и продажу.
27,95 - 28,05 после 28,00 - 28,10.
kluychkooleg
 
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