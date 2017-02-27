matroSkin написав:Вероятно, так это оценит рынок. Сити, возможно, не будет завтра пылесосить, 13 ярдов погашения не устремятся на МБ в панике. А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу. Для грн. эта временная "разрядка", скорее, на пользу.
Открою небольшой секрет (эксклюзивно для ветки Дяди Саши, да покоится он с миром!): нерезиденты еще в понедельник начали покупать валюту под это погашение. Механизм не спрашивайте, объяснять долго и незачем. Т.е. 13 ярдов погашения уже устремились на рынок.Просто 13 ярдов - это не только нерезиденты...
kluychkooleg написав:Думаете - это к спаду напряжения и укреплению гривни?
Думаю завтра гривна немного укрепится
Таки посыпались вниз с утра. И я опять за ТАС-ом не успел. Думал, что ни будут курс менять в 10 часов. Ан нет, уже поменяли прием с 27,99 на 27.95. Что же они такие оперативные, гады? Упс, уже не сыпемся. Чуть отыграли. В общем устраивайтесь с попкорном поудобнее, сегодня опять будет весело.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 14 кві, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Альфа даже на 1 коп подняла ставки - 28,00. А вчера с перепугу с 27,98 на 27,93 спрыгнули. Все-таки в ТАС более логичные валютные менеджеры. ПОВы на 5 коп вниз - и покупку, и продажу. 27,95 - 28,05 после 28,00 - 28,10.