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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7585758675877588

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 111
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
48%
53
28.00-28.50
18%
20
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все рокетчики достали микроскопы?
Ведь увидеть ракету можно только с помощью научной техники.
А вчера сколько радости было)
Скакали и излучали эмоции заслуженные пенсионеры словно дети малые.
Вопрос с баксодержателям- сдавать будете или опять ждать🙃
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 14 кві, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:45

  somilitark написав:Все рокетчики достали микроскопы?
Ведь увидеть ракету можно только с помощью научной техники.
А вчера сколько радости было)
Скакали и радовались пенсионеры словно дети малые.
Вопрос с баксодержателям- сдавать будете или будете ждать🙃

пусть держат на депозите под 0.1% :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:50

  Искатель написав:
  matroSkin написав:Вероятно, так это оценит рынок.
Сити, возможно, не будет завтра пылесосить, 13 ярдов погашения не устремятся на МБ в панике. А послезавтра НБУ подымет ставку и в следующий вторник нерезы подтянутся в бумагу. Для грн. эта временная "разрядка", скорее, на пользу.

Открою небольшой секрет (эксклюзивно для ветки Дяди Саши, да покоится он с миром!): нерезиденты еще в понедельник начали покупать валюту под это погашение. Механизм не спрашивайте, объяснять долго и незачем. Т.е. 13 ярдов погашения уже устремились на рынок.Просто 13 ярдов - это не только нерезиденты...

Механизм - заем до среды типа овернайт?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там с тягой ракетных двигателей, ростишки?
Опять растет в отрицательном направлении?)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ нырул ниже 28 и устремился на 27
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

зачем на ветке описывать каждый пук межбанка ассоциируя вектор с депозитчиками или баксодержателями в зависимости от направления? лучше уж тогда про цены но розетке :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 27.95
покупатели не успевают снимать заявки их акцептуют
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Киеве наливают по 27.98.
Но так будет не всегда, можно ещё сесть в последний вагон🙈👳‍♂️
Завтра скорее всего такого уже не будет, станет дешевле😁
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:55

  somilitark написав:В Киеве наливают по 27.98.
Но так будет не всегда, можно ещё сесть в последний вагон🙈👳‍♂️
Завтра скорее всего такого уже не будет, станет дешевле😁

Лимитный продавец, скоро он закончится. Терпение наше все, баки заправлены, сопла прогреты.
Zebra
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  #<1 ... 7585758675877588
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