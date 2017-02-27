Все рокетчики достали микроскопы?
Ведь увидеть ракету можно только с помощью научной техники.
А вчера сколько радости было)
Скакали и излучали эмоции заслуженные пенсионеры словно дети малые.
Вопрос с баксодержателям- сдавать будете или опять ждать🙃
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все рокетчики достали микроскопы?
Ведь увидеть ракету можно только с помощью научной техники.
А вчера сколько радости было)
Скакали и излучали эмоции заслуженные пенсионеры словно дети малые.
Вопрос с баксодержателям- сдавать будете или опять ждать🙃
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 14 кві, 2021 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:45
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:50
Механизм - заем до среды типа овернайт?
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там с тягой ракетных двигателей, ростишки?
Опять растет в отрицательном направлении?)
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ нырул ниже 28 и устремился на 27
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
зачем на ветке описывать каждый пук межбанка ассоциируя вектор с депозитчиками или баксодержателями в зависимости от направления? лучше уж тогда про цены но розетке
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ 27.95
покупатели не успевают снимать заявки их акцептуют
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Киеве наливают по 27.98.
Но так будет не всегда, можно ещё сесть в последний вагон🙈👳♂️
Завтра скорее всего такого уже не будет, станет дешевле😁
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.04.2021..................28,0021
Гривна укрепилась чуть больше, чем на копейку.
Отрабатывая падение доллара в мире, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, еще немного постояли в нерешительности и уверенно пошли вниз. К 12 успели опуститься на 8 копеек.
В мире доллар все это время продолжал плавное снижение.
Справочный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550, что на 8.5 копеек ниже открытия.
Достаточно высокий справочный курс намекает, что активная фаза торгов началась очень рано, спешащие и нервничающие успели купить дорого.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Обналичка не смогла компенсировать расходы казначейства и небольшое снижение объема суточных сертификатов.
В понедельник объем МБ обвалился с 481.2 до 291 млн. Это минимум за почти 3 месяца, дополнительных объемов в этом мизере не видно. Обороты чистые. Клиентские обороты также упали, спрос превысил предложение.
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
карантин продлили до 30 апреля
все ок, идем на 27
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