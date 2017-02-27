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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:52
Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.
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Solar_simfi
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Вів 13 кві, 2021 18:27
2001