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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7586758775887589

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 111
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
48%
53
28.00-28.50
18%
20
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:52

Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:39

  Solar_simfi написав:Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.

Не спугните удачу...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:41

Потребительские настроения на стабильно-низком уровне. Оценка текущего положения слегка ухудшилась, деловые ожидания - слегка улучшились

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:56

Solar_simfi
Похоже что кто то уже знает какая будет ставка завтра, и динамика курса говорит о том что ее увлечение превзойдут ожидания.
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:02

27.87-27.90/27.95-27.98
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:16

  Solar_simfi написав:Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.

Так, вектор передбачити важко...
О 10.30-10.40 ще був реальний прийом 28.00-28.01...
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:57

Кстати, по городам уже наличка начинает вверх смотреть. Утренние спекули фиксируют прибыль. А может, напуганные откупаются.

Насчет ставки НБУ: жду на завтра +1%.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:03

  Solar_simfi написав:Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.

Похоже, отскок закончился...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:04

  Искатель написав:Кстати, по городам уже наличка начинает вверх смотреть. Утренние спекули фиксируют прибыль. А может, напуганные откупаются.

Насчет ставки НБУ: жду на завтра +1%.


будет смешно ,если повысят на 0.5%
на 1.5-2% судя по инфляции обязаны поднимать
+1% - да,на 90%
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:07

  Vladibor написав:
  Искатель написав:Кстати, по городам уже наличка начинает вверх смотреть. Утренние спекули фиксируют прибыль. А может, напуганные откупаются.

Насчет ставки НБУ: жду на завтра +1%.


будет смешно ,если повысят на 0.5%
на 1.5-2% судя по инфляции обязаны поднимать
+1% - да,на 90%

хочу +2% хоть понимаю что малореально, заседатели по магазинам не ходят инфляции не видят. Низкая ставка игра в пользу богатых, им дешёвые деньги а пэрэсичным растущие ценники.
vitaliian
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  #<1 ... 7586758775887589
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