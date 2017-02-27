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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 11:52
Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.
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Solar_simfi
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:39
Solar_simfi написав:
Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.
Не спугните удачу...
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Искатель
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:41
Потребительские настроения на стабильно-низком уровне. Оценка текущего положения слегка ухудшилась, деловые ожидания - слегка улучшились
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:56
Solar_simfi
Похоже что кто то уже знает какая будет ставка завтра, и динамика курса говорит о том что ее увлечение превзойдут ожидания.
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serg_igorevich_2017
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:02
27.87-27.90/27.95-27.98
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odessit2007
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:16
Solar_simfi написав:
Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.
Так, вектор передбачити важко...
О 10.30-10.40 ще був реальний прийом 28.00-28.01...
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centurionus
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:57
Кстати, по городам уже наличка начинает вверх смотреть. Утренние спекули фиксируют прибыль. А может, напуганные откупаются.
Насчет ставки НБУ: жду на завтра +1%.
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Искатель
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:03
Solar_simfi написав:
Хех, на Міняйлі "рокета" з від'ємним вектором тяги ( Мінімальна віддача в Києві - 27.92.
Похоже, отскок закончился...
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Grey001
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:04
Искатель написав:
Кстати, по городам уже наличка начинает вверх смотреть. Утренние спекули фиксируют прибыль. А может, напуганные откупаются.
Насчет ставки НБУ: жду на завтра +1%.
будет смешно ,если повысят на 0.5%
на 1.5-2% судя по инфляции обязаны поднимать
+1% - да,на 90%
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Vladibor
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:07
Vladibor написав: Искатель написав:
Кстати, по городам уже наличка начинает вверх смотреть. Утренние спекули фиксируют прибыль. А может, напуганные откупаются.
Насчет ставки НБУ: жду на завтра +1%.
будет смешно ,если повысят на 0.5%
на 1.5-2% судя по инфляции обязаны поднимать
+1% - да,на 90%
хочу +2% хоть понимаю что малореально, заседатели по магазинам не ходят инфляции не видят. Низкая ставка игра в пользу богатых, им дешёвые деньги а пэрэсичным растущие ценники.
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vitaliian
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Вів 13 кві, 2021 18:27
2001
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