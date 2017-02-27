Вот это захватывающая движуха пошла, вчера можно было сесть в последний вагон по 27.99, а сегодня, с учётом всех отскоков и взлётов, оказывается можно спокойно взять дешевле🤫 Вопрос к знатокам, что курят ракетчики?) Чтобы нести такую пургу?🤣 Ну , а НБУ придётся повышать ставку, как бы реалии поменялись, адекватная на момент ставка это минимум 8, если не все 10.
somilitark написав:Вот это захватывающая движуха пошла, вчера можно было сесть в последний вагон по 27.99, а сегодня, с учётом всех отскоков и взлётов, оказывается можно спокойно взять дешевле🤫 Вопрос к знатокам, что курят ракетчики?) Чтобы нести такую пургу?🤣 Ну , а НБУ придётся повышать ставку, как бы реалии поменялись, адекватная на момент ставка это минимум 8, если не все 10.
Эпиграф: Дымилась падая ракета, а от нее бежал расчет. Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................14.04.2021............15.04.2021 дата розрахунку................13.04.2021.............14.04.2021 Євро...................................33,3218..................33,4753...+0.46% Долар США........................28,0156..................27,9765...-0.14% После полудня гривна прибавила около 2.5 копеек. Отрабатывая падение доллара в мире, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, еще немного постояли в нерешительности и уверенно пошли вниз. К 12 успели опуститься на 8 копеек. В мире доллар все это время продолжал плавное снижение. Справочный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550, что на 8.5 копеек ниже открытия. Достаточно высокий справочный курс намекает, что активная фаза торгов началась очень рано, спешащие и нервничающие успели купить дорого. После 12 упали еще на 2 копейки, а перед обедом на полкопейки приподнялись. После на редкость короткого обеда попытались пойти в рост, осилили 2 копейки, но сразу же развернулись и вернулись к обеденному уровню. После этого ненадолго приостановились, а к 15-30 потеряли еще копейку. В мире доллар чуть приподнялся над утренними минимумами, но теперь опять смотрит вниз. Официальный курс встретили котировками 27.9100 - 27.9300. За день упали на 11 копеек относительно открытия и на 16 копеек относительно вчерашнего закрытия. Рыжик тоже поглядывает с крыши вниз.
Этот день в истории: 2020 - 27.0899 (+4) +89 2019 - 26.7139 (-12) +126