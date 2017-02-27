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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7588758975907591>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 111
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
48%
53
28.00-28.50
18%
20
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот это захватывающая движуха пошла, вчера можно было сесть в последний вагон по 27.99, а сегодня, с учётом всех отскоков и взлётов, оказывается можно спокойно взять дешевле🤫
Вопрос к знатокам, что курят ракетчики?)
Чтобы нести такую пургу?🤣
Ну , а НБУ придётся повышать ставку, как бы реалии поменялись, адекватная на момент ставка это минимум 8, если не все 10.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:47

"Ракетчики" и "шахтеры" ликуют по очереди, через день.
А истина, наверно, где-то посредине.
Учащенное "дыхание рынка" :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:52

  somilitark написав:Вот это захватывающая движуха пошла, вчера можно было сесть в последний вагон по 27.99, а сегодня, с учётом всех отскоков и взлётов, оказывается можно спокойно взять дешевле🤫
Вопрос к знатокам, что курят ракетчики?)
Чтобы нести такую пургу?🤣
Ну , а НБУ придётся повышать ставку, как бы реалии поменялись, адекватная на момент ставка это минимум 8, если не все 10.
а клеёнка пАдорожает или пАдешевеет ?
yess
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:59

на форексі малюють -20 коп за день :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:00

Официальный курс

Эпиграф:
Дымилась падая ракета, а от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет!

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.04.2021............15.04.2021
дата розрахунку................13.04.2021.............14.04.2021
Євро...................................33,3218..................33,4753...+0.46%
Долар США........................28,0156..................27,9765...-0.14%
После полудня гривна прибавила около 2.5 копеек.
Отрабатывая падение доллара в мире, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, еще немного постояли в нерешительности и уверенно пошли вниз. К 12 успели опуститься на 8 копеек.
В мире доллар все это время продолжал плавное снижение.
Справочный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550, что на 8.5 копеек ниже открытия.
Достаточно высокий справочный курс намекает, что активная фаза торгов началась очень рано, спешащие и нервничающие успели купить дорого.
После 12 упали еще на 2 копейки, а перед обедом на полкопейки приподнялись. После на редкость короткого обеда попытались пойти в рост, осилили 2 копейки, но сразу же развернулись и вернулись к обеденному уровню. После этого ненадолго приостановились, а к 15-30 потеряли еще копейку.
В мире доллар чуть приподнялся над утренними минимумами, но теперь опять смотрит вниз.
Официальный курс встретили котировками 27.9100 - 27.9300. За день упали на 11 копеек относительно открытия и на 16 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Рыжик тоже поглядывает с крыши вниз.

Этот день в истории:
2020 - 27.0899 (+4) +89
2019 - 26.7139 (-12) +126

2018 - 26.1249 (+14)
2017 - 26.8121 (-5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:04

  Сибарит написав:Этот день в истории:
2020 - 27.0899 (+4) +89
2019 - 26.7139 (-12) +126

2018 - 26.1249 (+14)
2017 - 26.8121 (-5)


Напомните про значение чисел в скобочках плз
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Напомните про значение чисел в скобочках плз

Изменение относительно предыдущего значения в том же году.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:"Ракетчики" и "шахтеры" ликуют по очереди, через день.
А истина, наверно, где-то посредине.
Учащенное "дыхание рынка"

Поки десь не крякне чорний лебідь, так і буде - хитка рівновага.
Вірменский драм, після програної війни, знецінивося на 10%. Гривня теж небагато втратить, навіть якщо почнуть стріляти. Не ті вже часи.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Эпиграф:
Дымилась падая ракета, а от нее бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет!

Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кол-во моих подяк вполне можно ассоциировать с процессами валютного рынка за два дня :lol: :lol: :lol:
clash
 
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