Додано: Сер 14 кві, 2021 15:00

Эпиграф:

Дымилась падая ракета, а от нее бежал расчет.

Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет!



Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................14.04.2021............15.04.2021

дата розрахунку................13.04.2021.............14.04.2021

Євро...................................33,3218..................33,4753...+0.46%

Долар США........................28,0156..................27,9765...-0.14%

После полудня гривна прибавила около 2.5 копеек.

Отрабатывая падение доллара в мире, открылись на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на полкопейки, еще немного постояли в нерешительности и уверенно пошли вниз. К 12 успели опуститься на 8 копеек.

В мире доллар все это время продолжал плавное снижение.

Справочный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550, что на 8.5 копеек ниже открытия.

Достаточно высокий справочный курс намекает, что активная фаза торгов началась очень рано, спешащие и нервничающие успели купить дорого.

После 12 упали еще на 2 копейки, а перед обедом на полкопейки приподнялись. После на редкость короткого обеда попытались пойти в рост, осилили 2 копейки, но сразу же развернулись и вернулись к обеденному уровню. После этого ненадолго приостановились, а к 15-30 потеряли еще копейку.

В мире доллар чуть приподнялся над утренними минимумами, но теперь опять смотрит вниз.

Официальный курс встретили котировками 27.9100 - 27.9300. За день упали на 11 копеек относительно открытия и на 16 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Рыжик тоже поглядывает с крыши вниз.



Этот день в истории:

2020 - 27.0899 (+4) +89

2019 - 26.7139 (-12) +126



2018 - 26.1249 (+14)

2017 - 26.8121 (-5)