Додано: Сер 14 кві, 2021 17:07

yama написав: buratinyo написав: yuri_m написав: А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету... А лето каким тут боком? Это раньше народ летом в отпуска валил и тратил валюту для отдыха за гривны. А сейчас все на подсосе сидят уже год, денег хватает только на харчи. Какой на фиг отпуск и отдых? Нет уже фактора лета, нету...

Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.



Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар.

...

. А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз.

.... Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени. Фактор лета в Украине усилился за последние 10 лет. Ехать за рубеж, а не греть жопу на крымском песке или камнях, стало прямо скажем обычным делом. Я бы сказал, это дело стало фактически даже обязательным, особенно в условиях агрессии. Если сейчас в бизнесе застой, то летом ситуация не улучшится по причине того, что никто не едет за рубеж и не покупает для этого евро/доллар.Что касается нет денег для отпуска, то лишних их нет сейчас везде и не только в Украине у населения, а и в России, и в Западных странах тоже. Иначе как по другому объяснить снижение рыночных цен на курортные услуги Турции, Египта, Болгарии, Франции, Испании, Азии. Денег свободных от всяческих опасений у населения меньше, значит и цены снижаются, чтобы заманить похудевшего клиента. Другими словами число отдыхающих летом не снизится. А в условиях обострения ситуации с карантином и войной в восточной части Украины уверен, что число отдыхающих за рубежом даже вырастет. Следовательно совокупный спрос в Украине летом будет на минимуме, как и раньше, и бизнесу нечего будет нести в обменку, чтобы создать повышенный спрос на доллар..... А осенью к ним возможно ненадолго присоединится нафтогаз..... Поэтому это стимулирует закупку электромобилей населением, что выгодно украинскому бизнесу, так как его конкурентоспособность при этом только растет. А электроэнергия, слава Богу, у нас пока украинская национальная. И в стратегическом плане с электромобилями у нас будет все ОК. Жаль только, что производство собственной электротехники пока не запустил никто. Но это дело времени.

1) Относительно денег , то в успешных странах, как раз большинство людей наоборот во время карантина пополнили свои заначки ибо количество расходов меньше, тратить деньги негде из дома выходить нельзя, а помощь от государства была и работали многие удаленно. Кто и похудел так это украинцы .

и тут вы противоречите сами себе

2) Денег у населения ( украинцев ) стало меньше но отдыхать будут за границей ! Карантин но отдыхать будут за границей , потому что добавиться оплата за ПЦР и другие заморочки.



2) Электроэнергия . Все далеко не так радостно : многие ТЕС на угле из РФ ( ой простите временно оккупированных территорий ) по цене Роттердам ПЛЮС через кучу прослоек которые этот уголь из РФ легализуют, топливо для АЕС тоже из РФ , газ для ТЕС тоже из РФ. И на энергорынке монополия ДТЕК и СЕС Ахметова , они и играют основную роль в формировании цены и доят государство и нас с вами .

вот у нас в Украине цены уже выше чем в большинстве стран Европы

https://news.finance.ua/ru/news/-/49096 ... e-vozrosla

Если сравнивать с ценами на европейской Энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (48,79 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (35,78 евро/МВт-ч) на 26,7%, в Швеции (31,64 евро/МВт-ч) – на 54,2%, в Дании (43,94 евро/МВт-ч) – на 11%. 1) Относительно денег , то в успешных странах, как раз большинство людей наоборот во время карантина пополнили свои заначки ибо количество расходов меньше, тратить деньги негде из дома выходить нельзя, а помощь от государства была и работали многие удаленно. Кто и похудел так это украинцыи тут вы противоречите сами себе2) Денег у населения ( украинцев ) стало меньше но отдыхать будут за границей ! Карантин но отдыхать будут за границей , потому что добавиться оплата за ПЦР и другие заморочки.2) Электроэнергия . Все далеко не так радостно : многие ТЕС на угле из РФ ( ой простите временно оккупированных территорий ) по цене Роттердам ПЛЮС через кучу прослоек которые этот уголь из РФ легализуют, топливо для АЕС тоже из РФ , газ для ТЕС тоже из РФ. И на энергорынке монополия ДТЕК и СЕС Ахметова , они и играют основную роль в формировании цены и доят государство и нас с вами .вот у нас в Украине цены уже выше чем в большинстве стран Европы

Благодарю за Ваши замечания на мой поверхностный, быстрый и поэтому неструктурированный ответ для yuri_m.Мой ответ показался противоречивым потому, что он касался и населения, и мелкого бизнеса, импортеров, экспортеров, а также туристического бизнеса в отдельных популярных азиатских странах. В общем каша масленая получилась.На Ваш пункт 1 отвечу, что не согласен с тем, что везде хорошо, а только в Украине жопа из-за коронавируса как у бизнеса так и у населения. Это, конечно же, не так.(Замечу, что в целом бизнес и население это связанные вещи даже в краткосрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочной.) Хотя ресурсов у правительства на стимулирование украинского бизнеса все таки пока поменьше, чем у западно-европейских стран, но распределение этих ресурсов стало более грамотным и социально более справедливым. Не забывайте, что агрессор всеми силами не позволяет Украине закончить войну на своей территории.2. Отдых за границей для украинцев стал намного доступнее, не смотря на карантин. Обращать внимание на стоимость ПЦР это как раньше обращать внимание на стоимость визы за рубеж в 50 евро при стоимости тура в 1500 евро. ПЦР на сегодня стоит те же 30-50 евро, но туры снизились в цене почти в два раза. Из этого следует, что общие затраты у украинцев стали ниже на отдых за рубежом.3. Электроэнергия. Да здесь монополисты олигархи правят уже балом и законо о зеленой энергетике под Ахметова толкнул розничные цены на электроэнергию на невиданную ранеее высоту. Но взгляните на перспективу и вспомните из-за чего это произошло.Напоминаю. В Украине упало потребление электроэнергии из-за глобальных изменений национальной экономики за последние 10 лет. (Юлькина цена на газ обанкротила тысячи производственных предприятий, повсеместная модернизация освещения и переход на светодиоды, отжим ЛНР и ДНР с его крупными заводами с последующим их вывозом в Россию).Плюс ахметовский закон про зеленую энергетику благодаря неактуальности которого из бюджета выкачиваются куча денег и возникает необходимость повышать цену на электроэнергию, что в Украине является на сегодня, как я считаю, разновидностью дополнительного налога. Ведь Ахметов по закону деньги ж получит, но правительству их надо же с кого-то получить для сведения баланса.Кроме негатива этот закон имеет для экономики Украины и положительные моменты.Из положительных моментов - строительство завода солнечных панелей, диверсификация источников электроэнергии в стране, возможность пережить тотальное падение производства без отключения поставок электроэнергии, как это было раньше. Ну и самый положительный момент заключается в том, что этот закон перестанет действовать через 9 или 10 лет постепенно снижая цены на выработанную зеленую электроэнергию от Ахметова и ко.При резком росте потребления электроэнергии в Украине по причине запуска старых и новых производств, по причине возврата отжатых территорий, по причине роста числа электротранспорта в стране в Украине уже есть готовые резервы, которые легко справятся с энергообеспечением в новых условиях. И резервы в первую очередь заключаются в атомных станциях, которые имеют теперь возможность работать на ТВэЛах от разных поставщиков, а не только из России, как раньше.