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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:49
Да-а, я почему-то думал, что сюда заходят в основном более-менее взрослые люди. А оказалось, что почти все школяры. Как только в какую-то сторону курс уходит на 5-10 копеек, так сразу радости полные штаны и крутят оппонентам дули.
Гривна укрепилась чисто на эмоциях, что Байден поговорил с кренделем на букву Х и забил с ним "стрелку" через несколько месяцев. На этом рубль резко усилился на 150 пунктов, и по цепочке снизилось давление на гривну. Или кто-то всерьез думал, что падающий рубль не будет давить на соседку? Ага, как же... Сейчас рубль выдохнет, и полетит снова в пропасть. А за ним и гривна опять перескочит через 28.00 вверх.
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:11
Движение по 15 коп. в день - это вполне себе хорошее движение.
Другое дело, что оно происходит не в одном направлении, а "тудом-сюдом".
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:18
После телефонной беседы Байдена с Ху..лом рубль укрепился с 77.10 до 75.50. А гривна при этом с 28.05 до 27.90. То есть 1.60 рубля в России сейчас равны по динамике 0.15 гривны. Вот и считайте дальше сами! Всё-таки 7 лет усилий НБУ по отвязки гривны от рубля не прошли даром. Там движение на 2%, а у нас реакция на это всего на 0.5%.
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:26
yuri_mможно ещё аналогию с биткоином провести
это гривночка всё баламутит
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:07
Благодарю за Ваши замечания на мой поверхностный, быстрый и поэтому неструктурированный ответ для yuri_m.
Мой ответ показался противоречивым потому, что он касался и населения, и мелкого бизнеса, импортеров, экспортеров, а также туристического бизнеса в отдельных популярных азиатских странах. В общем каша масленая получилась.
На Ваш пункт 1 отвечу, что не согласен с тем, что везде хорошо, а только в Украине жопа из-за коронавируса как у бизнеса так и у населения. Это, конечно же, не так.(Замечу, что в целом бизнес и население это связанные вещи даже в краткосрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочной.) Хотя ресурсов у правительства на стимулирование украинского бизнеса все таки пока поменьше, чем у западно-европейских стран, но распределение этих ресурсов стало более грамотным и социально более справедливым. Не забывайте, что агрессор всеми силами не позволяет Украине закончить войну на своей территории.
2. Отдых за границей для украинцев стал намного доступнее, не смотря на карантин. Обращать внимание на стоимость ПЦР это как раньше обращать внимание на стоимость визы за рубеж в 50 евро при стоимости тура в 1500 евро. ПЦР на сегодня стоит те же 30-50 евро, но туры снизились в цене почти в два раза. Из этого следует, что общие затраты у украинцев стали ниже на отдых за рубежом.
3. Электроэнергия. Да здесь монополисты олигархи правят уже балом и законо о зеленой энергетике под Ахметова толкнул розничные цены на электроэнергию на невиданную ранеее высоту. Но взгляните на перспективу и вспомните из-за чего это произошло.
Напоминаю. В Украине упало потребление электроэнергии из-за глобальных изменений национальной экономики за последние 10 лет. (Юлькина цена на газ обанкротила тысячи производственных предприятий, повсеместная модернизация освещения и переход на светодиоды, отжим ЛНР и ДНР с его крупными заводами с последующим их вывозом в Россию). По этой причине украинские АЭС не работают на полную мощность. Плюс ахметовский закон про зеленую энергетику благодаря неактуальности которого из бюджета выкачиваются куча денег и возникает необходимость повышать цену на электроэнергию, что в Украине является на сегодня, как я считаю, разновидностью дополнительного налога. Ведь Ахметов по закону деньги ж получит, но правительству их надо же с кого-то получить для сведения баланса.
Кроме негатива этот закон имеет для экономики Украины и положительные моменты.
Из положительных моментов - строительство завода солнечных панелей, диверсификация источников электроэнергии в стране, возможность пережить тотальное падение производства без отключения поставок электроэнергии, как это было раньше. Ну и самый положительный момент заключается в том, что этот закон перестанет действовать через 9 или 10 лет постепенно снижая цены на выработанную зеленую электроэнергию от Ахметова и ко.
При резком росте потребления электроэнергии в Украине по причине запуска старых и новых производств, по причине возврата отжатых территорий, по причине роста числа электротранспорта в стране в Украине уже есть готовые резервы, которые легко справятся с энергообеспечением в новых условиях. И резервы в первую очередь заключаются в атомных станциях, которые имеют теперь возможность работать на ТВэЛах от разных поставщиков, а не только из России, как раньше.
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:39
Показывали блювотных пропаганд..нов у соловьева, там уже и их-перд охрененко среди них. Бородатая муза предсказывала-предсказывала то вечный курс 8, то еще какую туфту, и выпредсказывала - уже поперся к оккупанту и поет под его дудку! Таких пора вносить в черный список и арестовывать за гос. измену сразу при пересечении границы.
Додано: Сер 14 кві, 2021 17:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви взагалі про що? Зараз у нас 15 енергоблоків. Через 10 років залишаться 5 - інші будуть виведені за часом придатності до експлуатації. Заглушити і консервувати один коштує 1-3 мільярди доларів.... мабуть для енергоатома Для Ахметова і всіх, кого він годує зараз, є тільки сьогодні. Через 10 років не буде ніякої промисловості, якій потрібна вся та атомна енергія.
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Більшість енергоблоків атомних станцій України мають ресурс для того, щоб працювати щонайменше ще 60 років.
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:19
Межбанк: гривна существенно потеснила доллар
Среда смогла порадовать поклонников нацвалюты. Гривна достаточно существенно потеснила доллар и снова вернулась к уровням котировок около 27,90 гривен за доллар. Противостояние курсовых интересов крупных игроков окончилось сегодня «победой» покупателей. За счет превышения предложения они все же додавили продавцов и к концу дня курс просел к уровню 27,89/27,915. Нацбанк в «перетягивании каната» между покупателями и продавцами участия не принимал, а выходы нерезидентов с покупкой доллара в середине дня — лишь ненадолго позволили продавцам и спекулянтам сыграть «на повышение». Как только иностранцы ушли с межбанка — курс снова пошел вниз.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 28,02/28,04 гривен уже к 11 часам доллар просел до 27,985/28,005 гривен. Особого спроса на валюту не было и котировки поползли вниз. К 12 часам курс опустился до 27,935/27,955 гривен, а к обеду — до 27,92/27,94.
Выход нерезидентов в обед и после него привел к краткосрочному росту котировок до 27,93/27,95 гривен и даже чуть выше. Но как только иностранцы ушли – покупателей почти не осталось, а продавцы еще остались. Это привело к постепенному снижению курса доллара до 27, 90/27,925 гривен к 16:00 и до 27,89/27,915 к концу сессии.
Главные события 14 апреля на валютном рынке:
Доллар на межбанке просел с 28,02/28,04 до 27,89/27,915 гривен.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 28,0021 гривен, а официальный курс на 15 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9765 гривен за доллар.
news.finance.ua
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