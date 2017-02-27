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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 кві, 2021 18:57
Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх?
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kluychkooleg
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:16
Только на йух
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Investor_K
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:35
Investor_K написав:
Только на йух
Зуб даете?
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kluychkooleg
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:08
kluychkooleg написав: Investor_K написав:
Только на йух
Зуб даете?
зуб мамонта.
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vitaliian
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