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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7589759075917592

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 112
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
53
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:57

Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только на йух
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:35

  Investor_K написав:Только на йух


Зуб даете?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:08

  kluychkooleg написав:
  Investor_K написав:Только на йух


Зуб даете?

зуб мамонта.
vitaliian
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  #<1 ... 7589759075917592
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