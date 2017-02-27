Додано: Сер 14 кві, 2021 20:38

change_pm написав: Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94? Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

Все залежить від того, з якої причини дерево стане 94. Якщо через санкції щодо боргу чи(і) нафто-газове ембарго чи(і) відключення від SWIFT то грн буде жити своїм життям і може бути навіть 27,5. Якщо через значне падіння цін на нафту (що ми вже спостерігали) то для грн все буде залежати від цін на метал-руду, аграрну продукцію... Якщо від значного погіршення їх торгового балансу (що відбувається в першому кварталі і, за прогнозами, значно погіршиться в другому кварталі) то грн знову ж буде жити своїм життям адже наш торгбаланс покращується...Враховуючи відновлення світової економіки, наврядче ситуація для емердженів так погіршиться, щоб такий курс дерева був фундаментальним, не форсмажорним (тільки в такому випадку грн як сировинна третьосвітна валюта, як і росруб, також девальвує)...Якщо натяк на війну, то тут важко спрогнозувати який курс буде у нацвалют...П.С. Щодо небезпеки повноцінної війни, імовірність якої залишається високою. В будь якому випадку, максимально високою довго бути вона не може, відповідно її вплив на курс гривні не може бути тривалий час переважаючим, особливо у фундаментально сприятливий для ревальвації період. Що ми й спостерігаємо сьогодні. Як тільки зявився примарний публічний шанс на можливість зменшення ескалації, гривня миттєво зміцнилася, не зважаючи на те, що нерезиденти продовжують виходити з ОВДП. Сезонно пропозиція валюти висока, крім того (я раніше про це писав) є держбанки з значним перевищенням валютної позиції, які мусять її виправляти, продаючи валюту (що вони й робили активно в останні дні, скориставшись вигідним курсом).На жаль, в любий момент може зявитися новина про загострення на фронті чи збільшення російських військ і це знову спричинить ситуативну девальвацію...До впевненого внормування на сході курс буде різко мінятися від 27,7 (може ,6) до 28,0(,1)...