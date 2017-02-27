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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7589759075917592

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 112
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
21%
23
27.50-28.00
47%
53
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:57

Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только на йух
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 19:35

  Investor_K написав:Только на йух


Зуб даете?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:08

  kluychkooleg написав:
  Investor_K написав:Только на йух


Зуб даете?

зуб мамонта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:35

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення


Интересный кстати момент, прошлое лето нерезы активно выходили с ОВГЗ при этом курс падал с весны до средины лета.
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:38

  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

Все залежить від того, з якої причини дерево стане 94. Якщо через санкції щодо боргу чи(і) нафто-газове ембарго чи(і) відключення від SWIFT то грн буде жити своїм життям і може бути навіть 27,5. Якщо через значне падіння цін на нафту (що ми вже спостерігали) то для грн все буде залежати від цін на метал-руду, аграрну продукцію... Якщо від значного погіршення їх торгового балансу (що відбувається в першому кварталі і, за прогнозами, значно погіршиться в другому кварталі) то грн знову ж буде жити своїм життям адже наш торгбаланс покращується...
Враховуючи відновлення світової економіки, наврядче ситуація для емердженів так погіршиться, щоб такий курс дерева був фундаментальним, не форсмажорним (тільки в такому випадку грн як сировинна третьосвітна валюта, як і росруб, також девальвує)...
Якщо натяк на війну, то тут важко спрогнозувати який курс буде у нацвалют...
П.С. Щодо небезпеки повноцінної війни, імовірність якої залишається високою. В будь якому випадку, максимально високою довго бути вона не може, відповідно її вплив на курс гривні не може бути тривалий час переважаючим, особливо у фундаментально сприятливий для ревальвації період. Що ми й спостерігаємо сьогодні. Як тільки зявився примарний публічний шанс на можливість зменшення ескалації, гривня миттєво зміцнилася, не зважаючи на те, що нерезиденти продовжують виходити з ОВДП. Сезонно пропозиція валюти висока, крім того (я раніше про це писав) є держбанки з значним перевищенням валютної позиції, які мусять її виправляти, продаючи валюту (що вони й робили активно в останні дні, скориставшись вигідним курсом).
На жаль, в любий момент може зявитися новина про загострення на фронті чи збільшення російських військ і це знову спричинить ситуативну девальвацію...
До впевненого внормування на сході курс буде різко мінятися від 27,7 (може ,6) до 28,0(,1)...
orest
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:07

  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)

Шляпой клянётесь ? или так , пиздонуть просто ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:16

  Vadim V написав:
  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)

Шляпой клянётесь ? или так , пиздонуть просто ?


Вопрос и смайл в конце не заметили? Бывает...
Очки надо?
"или так , пиздонуть просто ?" (C)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:25

  Vadim V написав:
  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)

Шляпой клянётесь ? или так , пиздонуть просто ?

какое убогое невежество, оправданием которому может быть только алкогольное опьянение или психическое расстройство. надеюсь у вас первый вариант
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