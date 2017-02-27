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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7590759175927593>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 113
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
54
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:35

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення


Интересный кстати момент, прошлое лето нерезы активно выходили с ОВГЗ при этом курс падал с весны до средины лета.
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:38

  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

Все залежить від того, з якої причини дерево стане 94. Якщо через санкції щодо боргу чи(і) нафто-газове ембарго чи(і) відключення від SWIFT то грн буде жити своїм життям і може бути навіть 27,5. Якщо через значне падіння цін на нафту (що ми вже спостерігали) то для грн все буде залежати від цін на метал-руду, аграрну продукцію... Якщо від значного погіршення їх торгового балансу (що відбувається в першому кварталі і, за прогнозами, значно погіршиться в другому кварталі) то грн знову ж буде жити своїм життям адже наш торгбаланс покращується...
Враховуючи відновлення світової економіки, наврядче ситуація для емердженів так погіршиться, щоб такий курс дерева був фундаментальним, не форсмажорним (тільки в такому випадку грн як сировинна третьосвітна валюта, як і росруб, також девальвує)...
Якщо натяк на війну, то тут важко спрогнозувати який курс буде у нацвалют...
П.С. Щодо небезпеки повноцінної війни, імовірність якої залишається високою. В будь якому випадку, максимально високою довго бути вона не може, відповідно її вплив на курс гривні не може бути тривалий час переважаючим, особливо у фундаментально сприятливий для ревальвації період. Що ми й спостерігаємо сьогодні. Як тільки зявився примарний публічний шанс на можливість зменшення ескалації, гривня миттєво зміцнилася, не зважаючи на те, що нерезиденти продовжують виходити з ОВДП. Сезонно пропозиція валюти висока, крім того (я раніше про це писав) є держбанки з значним перевищенням валютної позиції, які мусять її виправляти, продаючи валюту (що вони й робили активно в останні дні, скориставшись вигідним курсом).
На жаль, в любий момент може зявитися новина про загострення на фронті чи збільшення російських військ і це знову спричинить ситуативну девальвацію...
До впевненого внормування на сході курс буде різко мінятися від 27,7 (може ,6) до 28,0(,1)...
orest
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:07

  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)

Шляпой клянётесь ? или так , пиздонуть просто ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:16

  Vadim V написав:
  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)

Шляпой клянётесь ? или так , пиздонуть просто ?


Вопрос и смайл в конце не заметили? Бывает...
Очки надо?
"или так , пиздонуть просто ?" (C)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 21:25

  Vadim V написав:
  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)

Шляпой клянётесь ? или так , пиздонуть просто ?

какое убогое невежество, оправданием которому может быть только алкогольное опьянение или психическое расстройство. надеюсь у вас первый вариант
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

РФ закриває Керченську протоку через навчання.

«За отриманою інформацією від служби капітана порту надіслано морський припис, винесений Росією щодо заборони проходження з 24 квітня року суден під іноземним прапором та військових кораблів іноземних держав Керченської протоки в напрямку Азовського моря у зв’язку із проведенням військових навчань РФ», термін скасування припису жовтень 2021 року.

«Крім отримання повного військового контролю над Азовом, вони ще економічно вбивають Маріупольський морський порт, який живе за рахунок транспортування вантажів іноземними суднами», – заявив журналіст Андрій Цаплієнко


Спрос на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) упал из-за перемещения Россией войск к границе с Украиной, при этом президент Украины Владимир Зеленский активизировал получение финансовой помощи МВФ, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.


CША уведомили Турцию об отмене прохода двух своих военных кораблей "Дональд Кук" и "Рузвельт" через Босфор в Черное море.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 кві, 2021 23:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:07

  vitaliian написав:
РФ закриває Керченську протоку через навчання.

«За отриманою інформацією від служби капітана порту надіслано морський припис, винесений Росією щодо заборони проходження з 24 квітня року суден під іноземним прапором та військових кораблів іноземних держав Керченської протоки в напрямку Азовського моря у зв’язку із проведенням військових навчань РФ», термін скасування припису жовтень 2021 року.

«Крім отримання повного військового контролю над Азовом, вони ще економічно вбивають Маріупольський морський порт, який живе за рахунок транспортування вантажів іноземними суднами», – заявив журналіст Андрій Цаплієнко

Традиционно гривна укрепляется на негативных новостях.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:11

  clash написав:
  Vadim V написав:
  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)

Шляпой клянётесь ? или так , пиздонуть просто ?

какое убогое невежество, оправданием которому может быть только алкогольное опьянение или психическое расстройство. надеюсь у вас первый вариант

Дядя Саша всегда предлагал "экспердам" такое уравнение , може-те решить или токо огрызаться?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Традиционно гривна укрепляется на негативных новостях.
помните курс 30 когда захватили украинские катера?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:19

  Vadim V написав:Дядя Саша всегда предлагал "экспердам" такое уравнение , може-те решить или токо огрызаться?


Где дядя Саша (царство ему небесное), а где Вы, не умеющий отличить шуточный вопрос от утверждения "эксперта". Не прикрывайте свое глупое хамство ссылкой на покойного. Не хамите впредь, и да не посланы в сексуально-пешеходное путешествие будете.
kluychkooleg
 
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