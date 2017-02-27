Додано: Сер 14 кві, 2021 23:09

vitaliian написав: kluychkooleg написав: Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были. Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были. больше такое не курите. больше такое не курите.

Хм, похоже, что вы в то время просто не занимались валютой.Курс на загоне дошел до 38, а потом полетел вниз.Я вскочил в машину и мотнул на вокзал, уже никто не хотел брать и только в одной обменке я слил полторы тысячи долларов по 36.А ошибаться я никак не могу, так как у меня все ходы записаны еще с 2008-го года.Кстати, на следующий день курс снова пошел чуть вверх и у некоторых нервы не выдержали, и они откупились по 34.А я через некторое время откупился по 21,90.Наверняка тут есть старожилы, которые помнят этот загон с самым высоким (пока) курсом.