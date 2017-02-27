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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7590759175927593

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 113
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
54
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:21

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Традиционно гривна укрепляется на негативных новостях.
помните курс 30 когда захватили украинские катера?


Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:22

Vadim V ну, если вы не поняли, что слово "эксперд" к тому сообщению и его автору, в контексе того сообщения, не имеет отношения, то прочитайте, шевеля губами, как любил писать ДС, то сообщение
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были.
больше такое не курите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:09

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были.
больше такое не курите.


Хм, похоже, что вы в то время просто не занимались валютой.
Курс на загоне дошел до 38, а потом полетел вниз.
Я вскочил в машину и мотнул на вокзал, уже никто не хотел брать и только в одной обменке я слил полторы тысячи долларов по 36.
А ошибаться я никак не могу, так как у меня все ходы записаны еще с 2008-го года.
Кстати, на следующий день курс снова пошел чуть вверх и у некоторых нервы не выдержали, и они откупились по 34.
А я через некторое время откупился по 21,90.
Наверняка тут есть старожилы, которые помнят этот загон с самым высоким (пока) курсом.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:13

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были.
больше такое не курите.


Хм, похоже, что вы в то время просто не занимались валютой.
Курс на загоне дошел до 38, а потом полетел вниз.
Я вскочил в машину и мотнул на вокзал, уже никто не хотел брать и только в одной обменке я слил полторы тысячи долларов по 36.
А ошибаться я никак не могу, так как у меня все ходы записаны еще с 2008-го года.
Кстати, на следующий день курс снова пошел чуть вверх и у некоторых нервы не выдержали, и они откупились по 34.
А я через некторое время откупился по 21,90.
Наверняка тут есть старожилы, которые помнят этот загон с самым высоким (пока) курсом.

Так и было. Курс на продажу допрыгивал до 40+, на прием до 38 у менял. Спред 5-10% был.
Zebra
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  #<1 ... 7590759175927593
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