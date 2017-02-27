Дебальцево
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 06:07
Додано: Чет 15 кві, 2021 06:09
Додано: Чет 15 кві, 2021 06:12
ФРС США будет сокращать объемы выкупа активов на рынке по мере улучшения макропоказателей, что, скорее всего, произойдет задолго до принятия решения о повышении процентных ставок, сказал глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего выступления.
ФРС по итогам последнего своего заседания, 16-17 марта, ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов (также как элемент мягкой монетарной политики) по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.
"Мы приблизимся к тому моменту, когда мы будем сокращать выкуп активов, когда мы добьемся прогресса в достижении целей, поставленных в декабре прошлого года По всей видимости, это произойдет раньше, намного раньше того момента, когда мы подумаем о повышении процентных ставок", — цитирует Пауэлла агентство Блумберг.
Пауэлл также вновь отметил, что ФРС будет ждать инфляции на уровне в 2% и полного восстановления рынка труда (это две официальные задачи ФРС в рамках её "мандата"), прежде чем регулятор ужесточит монетарную политику. И, по его словам, такое восстановление навряд ли произойдет раньше 2022 года.
В рамках мартовского заседания ФРС прогнозировал сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых вплоть до 2023 года. "Большинство членов комитета не увидели (в своих прогнозах — ред.) повышения ставок до 2024 года, но это не прогноз комитета это просто оценка. Рынки уделяют слишком много внимания тому, что мы называем экономическими прогнозами, и я бы больше сосредоточился на результатах (экономического роста — ред.)", — сказал Пауэлл.
В то же время глава Федрезерва заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на ускорение его восстановления. Пауэлл также отметил, что США вступают в период более быстрого роста экономики и создания рабочих мест, но основной угрозой такому восстановлению остается COVID-19.
Додано: Чет 15 кві, 2021 06:16
Рекордная стоимость грузоперевозок грозит обернуться мировой инфляцией
Тарифы на грузоперевозки выросли за год на 25-50%, и компании начинают перекладывать расходы на потребителей, пишет Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts.
Тарифы на грузоперевозки из Китая на западное побережье США уже несколько месяцев держатся в области рекордных значений и могут продолжить расти дальше. Хуже того, новые контракты, заключаемые крупнейшими американскими импортерами, указывают на то, что рост стоимости грузоперевозок вряд ли окажется краткосрочным феноменом.
Обычно большинство крупнейших ритейлеров и производителей заключают договоры с перевозчиками весной и тем самым фиксируют тарифы на ближайший год. Таким образом, текущие рекордные тарифы учитываются в заключаемым сегодня контрактах на ближайшие 12 месяцев, и компании начинают перекладывать расходы на потребителей.
Заключенные в последние недели сделки фиксируют стоимость перевозки 40-футового контейнера из Азии в Северную Америку на уровне $2500-$3000, что на 25-50% выше, чем год назад, пишет Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts. Но и это не предел
Рост тарифов был обусловлен комбинацией факторов, которые включают в себя рост спроса, обусловленный бюджетным стимулированием в США, перегруженность портов, а также дефицит кораблей, портовых рабочих и водителей грузовиков. Эти проблемы слишком широки, чтобы можно было найти для них быстрое решение, пишет Bloomberg.
Недавно Nike сообщил о том, что снижение его выручки в первом квартале на 10% было обусловлено проблемами в цепочке поставок, включая дефицит контейнеров и пробки в портах.
Додано: Чет 15 кві, 2021 06:53
Додано: Чет 15 кві, 2021 06:54
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