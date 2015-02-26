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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7591759275937594>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 113
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
54
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 06:07

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Традиционно гривна укрепляется на негативных новостях.
помните курс 30 когда захватили украинские катера?


Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были.


Дебальцево
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 06:09

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Традиционно гривна укрепляется на негативных новостях.
помните курс 30 когда захватили украинские катера?


29,3 макс
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 06:12

ФРС США будет сокращать объемы выкупа активов на рынке по мере улучшения макропоказателей, что, скорее всего, произойдет задолго до принятия решения о повышении процентных ставок, сказал глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего выступления.

ФРС по итогам последнего своего заседания, 16-17 марта, ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов (также как элемент мягкой монетарной политики) по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.
"Мы приблизимся к тому моменту, когда мы будем сокращать выкуп активов, когда мы добьемся прогресса в достижении целей, поставленных в декабре прошлого года По всей видимости, это произойдет раньше, намного раньше того момента, когда мы подумаем о повышении процентных ставок", — цитирует Пауэлла агентство Блумберг.
Пауэлл также вновь отметил, что ФРС будет ждать инфляции на уровне в 2% и полного восстановления рынка труда (это две официальные задачи ФРС в рамках её "мандата"), прежде чем регулятор ужесточит монетарную политику. И, по его словам, такое восстановление навряд ли произойдет раньше 2022 года.
В рамках мартовского заседания ФРС прогнозировал сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых вплоть до 2023 года. "Большинство членов комитета не увидели (в своих прогнозах — ред.) повышения ставок до 2024 года, но это не прогноз комитета это просто оценка. Рынки уделяют слишком много внимания тому, что мы называем экономическими прогнозами, и я бы больше сосредоточился на результатах (экономического роста — ред.)", — сказал Пауэлл.
В то же время глава Федрезерва заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на ускорение его восстановления. Пауэлл также отметил, что США вступают в период более быстрого роста экономики и создания рабочих мест, но основной угрозой такому восстановлению остается COVID-19.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 06:16

Рекордная стоимость грузоперевозок грозит обернуться мировой инфляцией
Тарифы на грузоперевозки выросли за год на 25-50%, и компании начинают перекладывать расходы на потребителей, пишет Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts.

Тарифы на грузоперевозки из Китая на западное побережье США уже несколько месяцев держатся в области рекордных значений и могут продолжить расти дальше. Хуже того, новые контракты, заключаемые крупнейшими американскими импортерами, указывают на то, что рост стоимости грузоперевозок вряд ли окажется краткосрочным феноменом.

Обычно большинство крупнейших ритейлеров и производителей заключают договоры с перевозчиками весной и тем самым фиксируют тарифы на ближайший год. Таким образом, текущие рекордные тарифы учитываются в заключаемым сегодня контрактах на ближайшие 12 месяцев, и компании начинают перекладывать расходы на потребителей.

Заключенные в последние недели сделки фиксируют стоимость перевозки 40-футового контейнера из Азии в Северную Америку на уровне $2500-$3000, что на 25-50% выше, чем год назад, пишет Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global Platts. Но и это не предел


Рост тарифов был обусловлен комбинацией факторов, которые включают в себя рост спроса, обусловленный бюджетным стимулированием в США, перегруженность портов, а также дефицит кораблей, портовых рабочих и водителей грузовиков. Эти проблемы слишком широки, чтобы можно было найти для них быстрое решение, пишет Bloomberg.

Недавно Nike сообщил о том, что снижение его выручки в первом квартале на 10% было обусловлено проблемами в цепочке поставок, включая дефицит контейнеров и пробки в портах.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 06:53

  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:помните курс 30 когда захватили украинские катера?


Я вот и 36 помню (сдавал по такому курсу), вот только не помню, что за новости тогда были.


Дебальцево

Нет, Дебальцево абсолютно не причем. Это было после бегства Януковича, 24-26.02.2015
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 06:54

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Традиционно гривна укрепляется на негативных новостях.
помните курс 30 когда захватили украинские катера?


29,3 макс

Смотря где. В Харькове и 31 было, но недолго.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Таким образом, текущие рекордные тарифы учитываются в заключаемым сегодня контрактах на ближайшие 12 месяцев, и компании начинают перекладывать расходы на потребителей.


теж зауважив - на Аліекспресі ті магазини, що раніше безкоштовно доставляли почали брати пару баксів за доствку до нас!
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Это было после бегства Януковича, 24-26.02.2015

це він з Ростова ще кудись втікав ? Ми щось пропустили?
Чивокуня втік з Києва 22 лютого 2014-го.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:17

  stas_rst написав:
  Искатель написав:Это было после бегства Януковича, 24-26.02.2015

це він з Ростова ще кудись втікав ? Ми щось пропустили?
Чивокуня втік з Києва 22 лютого 2014-го.

Точно :) Не проснулся :) Подловили... Февраль 14-го и февраль 15-го смешались в голове.

5 февраля 2015-го Гонтарева заявила, что "Национальный банк не будет поддерживать курс гривни", т.е. отпустила в свободное плавание. В течение последующих трех недель доллар взлетел до 40 гривен. Пик - 25-26 февраля 2015 года. Потом пошли вниз.
Исторический пик по доллар/гривне.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:це він з Ростова ще кудись втікав ? Ми щось пропустили?
с ростова бежал в межигорье, краткое содержание сериала "неуловимый Янык".
vitaliian
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