Додано: Чет 15 кві, 2021 06:12

ФРС США будет сокращать объемы выкупа активов на рынке по мере улучшения макропоказателей, что, скорее всего, произойдет задолго до принятия решения о повышении процентных ставок, сказал глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего выступления.



ФРС по итогам последнего своего заседания, 16-17 марта, ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов (также как элемент мягкой монетарной политики) по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 27-28 апреля.

"Мы приблизимся к тому моменту, когда мы будем сокращать выкуп активов, когда мы добьемся прогресса в достижении целей, поставленных в декабре прошлого года По всей видимости, это произойдет раньше, намного раньше того момента, когда мы подумаем о повышении процентных ставок", — цитирует Пауэлла агентство Блумберг.

Пауэлл также вновь отметил, что ФРС будет ждать инфляции на уровне в 2% и полного восстановления рынка труда (это две официальные задачи ФРС в рамках её "мандата"), прежде чем регулятор ужесточит монетарную политику. И, по его словам, такое восстановление навряд ли произойдет раньше 2022 года.

В рамках мартовского заседания ФРС прогнозировал сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25% годовых вплоть до 2023 года. "Большинство членов комитета не увидели (в своих прогнозах — ред.) повышения ставок до 2024 года, но это не прогноз комитета это просто оценка. Рынки уделяют слишком много внимания тому, что мы называем экономическими прогнозами, и я бы больше сосредоточился на результатах (экономического роста — ред.)", — сказал Пауэлл.

В то же время глава Федрезерва заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на ускорение его восстановления. Пауэлл также отметил, что США вступают в период более быстрого роста экономики и создания рабочих мест, но основной угрозой такому восстановлению остается COVID-19.