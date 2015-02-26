Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:25
Искатель написав:
Нет, Дебальцево абсолютно не причем. Это было после бегства Януковича, 24-26.02.2015
Извините, вы ошиблись годом (2014), после бегства Януковича(21-22 фев) курс был 8,50.
даже в середине марта 2014 я получил 100к грн успел откупиться по 9,50 (в ВТБ Одесса),
а курс 37-38,5 был 19 февраля 2015 (как раз после оставления Дебальцево и Минск2)
максимум 37-38 продержался несколько часов, уже 20 фев 2015 можно было купить по 33/34
банки с перепугу еще 3-4 дня принимали выше 32 (но Дафна здесь вещала, что к апрелю будет 40 к гадалке не ходить)
https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/eur/2015-02-20/
я стоял напротив банка Киевская Русь и смотрел на табличку (прием 32,32 как сейчас помню, но... будет же па 40), посмотрите по ссылке-многие принимали по 32,5 и выше
https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/eur/2015-02-23/
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:27
Искатель написав: stas_rst написав: Искатель написав:
Это было после бегства Януковича, 24-26.02.2015
це він з Ростова ще кудись втікав ? Ми щось пропустили?
Чивокуня втік з Києва 22 лютого 2014-го.
Точно
Не проснулся
Подловили... Февраль 14-го и февраль 15-го смешались в голове.
5 февраля 2015-го Гонтарева заявила, что "Национальный банк не будет поддерживать курс гривни", т.е. отпустила в свободное плавание. В течение последующих трех недель доллар взлетел до 40 гривен. Пик - 25-26 февраля 2015 года. Потом пошли вниз.
Исторический пик по доллар/гривне.
Усточняю, 19 февраля 2015 с 1400-1800
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:30
Сегодня в 1400 НБУ меняет ставку? 7,00% ?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:05
orest написав: change_pm написав:
Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
Все залежить від того, з якої причини дерево стане 94.
Як то кажуть, прийшло утро і туман від вчорашнього укріплення рубеля на 1.5% і гривні на 0.5% розвіюється ))))
Рубель вже втратив 2.2% і це ще не уечер, то де сьогодні ловити гривню?
Імхо, 28.10 сьогодні буде, якщо НБУшечка-душечка не наллиє...
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:07
kluychkooleg написав:
Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх?
Сразу пошли в рост, без всяких там боковиков - 27,9775
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:13
change_pm написав: orest написав: change_pm написав:
Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?
Все залежить від того, з якої причини дерево стане 94.
Як то кажуть, прийшло утро і туман від вчорашнього укріплення рубеля на 1.5% і гривні на 0.5% розвіюється ))))
Рубель вже втратив 2.2% і це ще не уечер, то де сьогодні ловити гривню?
Імхо, 28.10 сьогодні буде, якщо НБУшечка-душечка не наллиє...
знаю, что будет.
будет небольшой рост = будут картинки с ракетой.
начнется небольшое падение - начнется обратный троллинг.
Детский сад, короче.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:15
зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...
ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:30
change_pm написав:
зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...
ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))
Та пока ракета и так тормозит на старте, мало топлива, видать, залили.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:51
Ірина_
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