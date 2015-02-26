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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7591759275937594

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 113
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
54
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:25

  Искатель написав:Нет, Дебальцево абсолютно не причем. Это было после бегства Януковича, 24-26.02.2015


Извините, вы ошиблись годом (2014), после бегства Януковича(21-22 фев) курс был 8,50.


даже в середине марта 2014 я получил 100к грн успел откупиться по 9,50 (в ВТБ Одесса),
а курс 37-38,5 был 19 февраля 2015 (как раз после оставления Дебальцево и Минск2)

максимум 37-38 продержался несколько часов, уже 20 фев 2015 можно было купить по 33/34
банки с перепугу еще 3-4 дня принимали выше 32 (но Дафна здесь вещала, что к апрелю будет 40 к гадалке не ходить)


https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/eur/2015-02-20/

я стоял напротив банка Киевская Русь и смотрел на табличку (прием 32,32 как сейчас помню, но... будет же па 40), посмотрите по ссылке-многие принимали по 32,5 и выше
https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/eur/2015-02-23/
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:27

  Искатель написав:
  stas_rst написав:
  Искатель написав:Это было после бегства Януковича, 24-26.02.2015

це він з Ростова ще кудись втікав ? Ми щось пропустили?
Чивокуня втік з Києва 22 лютого 2014-го.

Точно :) Не проснулся :) Подловили... Февраль 14-го и февраль 15-го смешались в голове.

5 февраля 2015-го Гонтарева заявила, что "Национальный банк не будет поддерживать курс гривни", т.е. отпустила в свободное плавание. В течение последующих трех недель доллар взлетел до 40 гривен. Пик - 25-26 февраля 2015 года. Потом пошли вниз.
Исторический пик по доллар/гривне.


Усточняю, 19 февраля 2015 с 1400-1800
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:30

Сегодня в 1400 НБУ меняет ставку? 7,00% ?
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:05

  orest написав:
  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

Все залежить від того, з якої причини дерево стане 94.

Як то кажуть, прийшло утро і туман від вчорашнього укріплення рубеля на 1.5% і гривні на 0.5% розвіюється ))))

Рубель вже втратив 2.2% і це ще не уечер, то де сьогодні ловити гривню?

Імхо, 28.10 сьогодні буде, якщо НБУшечка-душечка не наллиє...
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:07

  kluychkooleg написав:Ну что, завтра по сложившейся традиции боковик, после чего послезавтра снова вверх? :)


Сразу пошли в рост, без всяких там боковиков - 27,9775
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:13

  change_pm написав:
  orest написав:
  change_pm написав:Який буде курс гривні, коли рубель буде по 94?

Все залежить від того, з якої причини дерево стане 94.

Як то кажуть, прийшло утро і туман від вчорашнього укріплення рубеля на 1.5% і гривні на 0.5% розвіюється ))))

Рубель вже втратив 2.2% і це ще не уечер, то де сьогодні ловити гривню?

Імхо, 28.10 сьогодні буде, якщо НБУшечка-душечка не наллиє...


знаю, что будет.
будет небольшой рост = будут картинки с ракетой.
начнется небольшое падение - начнется обратный троллинг.
Детский сад, короче. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:15

зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...

ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:30

  change_pm написав:зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...

ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))


Та пока ракета и так тормозит на старте, мало топлива, видать, залили.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:51

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Прогноз курса доллара от МВФ Что будет с долгами Украины и кто пострадает


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С ув.
Ірина_
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