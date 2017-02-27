Додано: Чет 15 кві, 2021 11:31

clash написав: не любит гривночка целых чисел. не любит гривночка целых чисел.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0015.04.2021......................Гривна укрепилась на 2 копейки.Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и выросли на 2 копейки. После короткой паузы добавили еще копейку и остановились. После 11 опустились на 2 копейки, расширились до 2 копеек, и наступила полная стабильность. К 12 опять сузили спред сверху до 1.5 копеек.Индекс доллара упал по сравнению со вчерашним уровнем. Основное падение произошло вчера вечером, нынешний уровень близок к вечерним минимумам.Справочный курс встретили котировками 27.9400 - 27.9550, что на копейку ниже уровня открытия.Сегодняшнюю динамику трудно назвать ростом. Это больше похоже на компенсацию слишком резкого вчерашнего снижения во второй половине торгов. На протяжении всей сессии котировки не поднимались выше сегодняшнего официального курса.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах увеличились. Большое поступление из казначейства, связанное с погашением облигаций было в большей части компенсировано ростом объема суточных сертификатов и небольшим объемом обналички. Больше движений не было.Во вторник объем МБ увеличился с минимальных 291 до близких к рекордным с начала года 558.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также очень существенно выросли. Спрос немного превышал предложение, однако доля форвардных покупок была существенной. По оперативным сделкам доминировало предложение.Это естественно. Целые числа любят люди и пытаются играть в их окрестностях. Именно это отталкивает котировки от целых чисел.