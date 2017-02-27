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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 75937594759575967597>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 113
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
54
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:11

Сегодня может поплохеть деревянному из-за объявления санкций за вмешательство в выборы в США. Прогнозы доходят до 83 за доллар.
Ну а Евро, надеюсь, устанет штурмовать 1,2 и пойдет вниз.
Я так хочу.
Да и гривня не сильно штурмует 28, пока застряла на 27,95.
Больше на боковик похоже.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 15 кві, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:27

  flyman написав:до речі дивно, євра штурмує 1,2
а сама файна 28,
разнобойчик

ойро продавати за долар...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не любит гривночка целых чисел. ну поддалась бы уже до 28 :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:09

  clash написав:не любит гривночка целых чисел. ну поддалась бы уже до 28 :lol:

нету у покупателей 28, злыдни.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:25

Зображення

Кто может пояснить, что означают красные столбики в правом нижнем углу?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.04.2021......................27,9576
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до 1.5 копеек и выросли на 2 копейки. После короткой паузы добавили еще копейку и остановились. После 11 опустились на 2 копейки, расширились до 2 копеек, и наступила полная стабильность. К 12 опять сузили спред сверху до 1.5 копеек.
Индекс доллара упал по сравнению со вчерашним уровнем. Основное падение произошло вчера вечером, нынешний уровень близок к вечерним минимумам.
Справочный курс встретили котировками 27.9400 - 27.9550, что на копейку ниже уровня открытия.
Сегодняшнюю динамику трудно назвать ростом. Это больше похоже на компенсацию слишком резкого вчерашнего снижения во второй половине торгов. На протяжении всей сессии котировки не поднимались выше сегодняшнего официального курса.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Большое поступление из казначейства, связанное с погашением облигаций было в большей части компенсировано ростом объема суточных сертификатов и небольшим объемом обналички. Больше движений не было.

Во вторник объем МБ увеличился с минимальных 291 до близких к рекордным с начала года 558.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также очень существенно выросли. Спрос немного превышал предложение, однако доля форвардных покупок была существенной. По оперативным сделкам доминировало предложение.

  clash написав:не любит гривночка целых чисел.

Это естественно. Целые числа любят люди и пытаются играть в их окрестностях. Именно это отталкивает котировки от целых чисел.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:39

Сибарит
Это естественно. Целые числа любят люди и пытаются играть в их окрестностях. Именно это отталкивает котировки от целых чисел.

Логично!
а от в НБУ люди работают--могли бы и подсобить :lol: :lol: :lol: (шутка)
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:41

Тем временем: итоги аукциона и погашения ОВГЗ (в гривневой части)

Изменение баланса у категорий участников после аукциона ОВГЗ во вторник и (главным образом) погашения в среду по состоянию на сегодня выглядят следующим образом:

Зображення

С учетом объема удовлетворенных заявок по номинальной стоимости в гривне на 0.2 млрд и погашения 11.7 млрд, баланс полностью сходится.

На сегодня общая сумма ОВГЗ в обороте составляет 1002 млрд - почти в точности как 11 января. В этом году госдолг в виде ОВГЗ пока что не растет.

Исходя из конкретных выпусков, доля нерезидентов в последнем погашении не могла быть сколь бы то ни было значительной - устойчивое снижение их участия в ОВГЗ с погашениями не связано. Для справки - выход нерезидентов по дням:

Зображення

Надо отдать им должное - выходят они достаточно равномерно, не создавая проблем себе и прочим участникам МБ.

----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ в собственности здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:47

Интересный прогноз от Bank of America: США - единственная в мире экономика, которая к 2024-му будет сильнее, чем была бы без ковида. Т.е. предпринятые антикризисные меры обернулись/обернутся в новые точки роста, которые не были бы найдены, не прилети черный лебедь. А что же такого особенного делали американцы - вовремя, не мешкая и в необходимом объеме обеспечили ликвидность на рынках, потребительском и финансовом. В связи с чем у меня закономерный вопрос к 1) хоронильщикам доллара и 2) прихожанам церкви "независимости НБУ" - а что так можно было (с)? :mrgreen:

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:04

  headshaker написав:Надо отдать им должное - выходят они достаточно равномерно, не создавая проблем себе и прочим участникам МБ.


Я не знаю, могут ли они быть в сговоре, но с их точки зрения так делать вполне логично, чтобы не вспугнуть курс и не откупаться уже дороже.
Может у них там есть смотрящий, который регулирует поток и устанавливает дневные квоты на выход? (шутка)
kluychkooleg
 
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