RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7594759575967597>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.3 5 113
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
20%
23
27.50-28.00
48%
54
28.00-28.50
19%
21
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:10

  change_pm написав:
  flyman написав:до речі дивно, євра штурмує 1,2
а сама файна 28,
разнобойчик

ойро продавати за долар...

За гривню!
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 04.06.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:10

  change_pm написав:зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...

ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))

"Кина не будет, электричество кончилось".(с)

Россияне перекрыли Керченский пролив до октября под видом учений. Все порты Азова легли. Экспорт накрылся медным тазом. Или придется по "железке" перегонять весь товар со складов поездами на Одессу. Что сразу намного ухудшит всю экономику процесса. Плюс порт там тоже не резиновый, объемы всех азовских не потянет. Итого минус 1.5-2 ярда долларов выручки.
yuri_m
 
Повідомлень: 979
З нами з: 25.11.08
Подякував: 82 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:25

  yuri_m написав:
  change_pm написав:зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...

ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))

"Кина не будет, электричество кончилось".(с)

Россияне перекрыли Керченский пролив до октября под видом учений. Все порты Азова легли. Экспорт накрылся медным тазом. Или придется по "железке" перегонять весь товар со складов поездами на Одессу. Что сразу намного ухудшит всю экономику процесса. Плюс порт там тоже не резиновый, объемы всех азовских не потянет. Итого минус 1.5-2 ярда долларов выручки.

Ноу праблем!!! Чіп і Дейл спіщать на піміщ* ))))

зі. Піміш = Ойропа + МВФ готові налити десь 5-8 млрд вже скоро, тільки треба розслабити булочки )))
change_pm
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:26

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 15.02.20
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
7
4
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:26

  kluychkooleg написав:
  headshaker написав:Надо отдать им должное - выходят они достаточно равномерно, не создавая проблем себе и прочим участникам МБ.


Я не знаю, могут ли они быть в сговоре, но с их точки зрения так делать вполне логично, чтобы не вспугнуть курс и не откупаться уже дороже.
Может у них там есть смотрящий, который регулирует поток и устанавливает дневные квоты на выход? (шутка)
Этот смотрящий называется спрос, ведь, чтобы продать, нужно, чтобы это кто-то купил.
Oktawa
 
Повідомлень: 260
З нами з: 08.11.17
Подякував: 345 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:28

  Mirax написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:до речі дивно, євра штурмує 1,2
а сама файна 28,
разнобойчик

ойро продавати за долар...

За гривню!

за рибу гроші.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6694
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:36

  vitaliian написав:за рибу гроші.

Чекаєш ще 1.4 за ойро? Чи вже запальничка без гасу?
change_pm
 
Повідомлень: 3357
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:39

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 15.02.20
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
7
4
2
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:49

«Ядерный вариант» санкций США может отправить рубль далеко з

“Если введут новые санкции против ОФЗ на первичном рынке, то реакция будет безусловно масштабная, как в случае с Русалом в 2018 году”, - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Рубль может приблизиться к 83 и выше в моменте, возможно резкое падение ОФЗ, которые и так дешевые. “Восстановление будет зависеть от реакции властей РФ: если она будет мягкой, то будут откупать, а если будет отмена встречи с Байденом и жесткая риторика, то давление усилится”.
prodigy
 
Повідомлень: 6546
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2734 раз.
Подякували: 2151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Я не знаю, могут ли они быть в сговоре, но с их точки зрения так делать вполне логично, чтобы не вспугнуть курс и не откупаться уже дороже.
Может у них там есть смотрящий, который регулирует поток и устанавливает дневные квоты на выход? (шутка)

Если рассматривать это явление с точки зрения курса доллара, что естественно для этой ветки, все выглядит так, что нужен смотрящий. :)
Однако рынок ценных бумаг вполне самостоятельный и самодостаточный. Их волнует не курс валюты, а цена этих самых бумаг. Варясь внутри этого рынка искушенные игроки, а дилетантов там мало, прекрасно чувствуют, с какой скоростью можно продавать, чтобы не обвалить цену.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5740
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3925 раз.
Подякували: 11534 раз.
 
Профіль
28
11
28
2
  #<1 ... 7594759575967597>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2407, 2408, 2409
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24087 3252568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 10:02
bevzaalex
Валютный рынок в мире 1 ... 742, 743, 744
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7438 1776143
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 21:22
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 78, 79, 80
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
795 198973
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 17:55
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.