change_pm написав:зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...
ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))
"Кина не будет, электричество кончилось".(с)
Россияне перекрыли Керченский пролив до октября под видом учений. Все порты Азова легли. Экспорт накрылся медным тазом. Или придется по "железке" перегонять весь товар со складов поездами на Одессу. Что сразу намного ухудшит всю экономику процесса. Плюс порт там тоже не резиновый, объемы всех азовских не потянет. Итого минус 1.5-2 ярда долларов выручки.
change_pm написав:зі. Чекаємо пост від КО про падіння рОкети і возбуждєніє растішок ...
ззі. Мабудь дєдушка КО тільки так себе може простимулювати )))
"Кина не будет, электричество кончилось".(с)
Россияне перекрыли Керченский пролив до октября под видом учений. Все порты Азова легли. Экспорт накрылся медным тазом. Или придется по "железке" перегонять весь товар со складов поездами на Одессу. Что сразу намного ухудшит всю экономику процесса. Плюс порт там тоже не резиновый, объемы всех азовских не потянет. Итого минус 1.5-2 ярда долларов выручки.
Ноу праблем!!! Чіп і Дейл спіщать на піміщ* ))))
зі. Піміш = Ойропа + МВФ готові налити десь 5-8 млрд вже скоро, тільки треба розслабити булочки )))
headshaker написав:Надо отдать им должное - выходят они достаточно равномерно, не создавая проблем себе и прочим участникам МБ.
Я не знаю, могут ли они быть в сговоре, но с их точки зрения так делать вполне логично, чтобы не вспугнуть курс и не откупаться уже дороже. Может у них там есть смотрящий, который регулирует поток и устанавливает дневные квоты на выход? (шутка)
Этот смотрящий называется спрос, ведь, чтобы продать, нужно, чтобы это кто-то купил.
“Если введут новые санкции против ОФЗ на первичном рынке, то реакция будет безусловно масштабная, как в случае с Русалом в 2018 году”, - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Рубль может приблизиться к 83 и выше в моменте, возможно резкое падение ОФЗ, которые и так дешевые. “Восстановление будет зависеть от реакции властей РФ: если она будет мягкой, то будут откупать, а если будет отмена встречи с Байденом и жесткая риторика, то давление усилится”.
kluychkooleg написав:Я не знаю, могут ли они быть в сговоре, но с их точки зрения так делать вполне логично, чтобы не вспугнуть курс и не откупаться уже дороже. Может у них там есть смотрящий, который регулирует поток и устанавливает дневные квоты на выход? (шутка)
Если рассматривать это явление с точки зрения курса доллара, что естественно для этой ветки, все выглядит так, что нужен смотрящий. Однако рынок ценных бумаг вполне самостоятельный и самодостаточный. Их волнует не курс валюты, а цена этих самых бумаг. Варясь внутри этого рынка искушенные игроки, а дилетантов там мало, прекрасно чувствуют, с какой скоростью можно продавать, чтобы не обвалить цену.